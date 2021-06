Je li Tomašević prekršio zakon? Profesor Đulabić smatra da jest, Dalija Orešković se ne slaže: Povjerenstvo za sukob interesa postalo je igračka u Plenkovićevim rukama

Način na koji je novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao dio uprave i nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga (ZGH) izazvao je pravni prijepor. Povjerenstvo za odlučivanje o sprečavanju sukoba interesa otvorilo je postupak smatrajući da se radilo mimo zakona. Bivša šefica Povjerenstva Dalija Orešković tvrdi da je riječ o koliziji dvaju zakona, presedanu i političkom pritisku HDZ-a, a za tportal svoje mišljenje iznio je i Vedran Đulabić, profesor s Pravnog fakulteta

Riječ je novijoj odredbi u odnosu na odredbu ZSSI-ija i Povjerenstvo je u mom mandatu zauzelo stajalište da se u slučaju kolizije dvaju zakona, kao što je ovdje slučaj, treba primjenjivati odredba onog koji je kasnije donesen, a u ovom slučaju to je ZLPRS i prema njemu gradonačelnik je taj koji imenuje osobe u tijela trgovačkih društava', istaknula je Orešković, dodavši da je takvo mišljenje bilo sadržano u izvješću koje su podnijeli Saboru, a on ga usvojio.

Vedran Đulabić , izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ne dijeli to mišljenje i daje za pravo aktualnom povjerenstvu, odnosno njegovoj predsjednici Nataši Novaković , te smatra da je tu stvar zakonski čista i da nema nikakvih dvojbi bez obzira što to Orešković tumači drugačije.

'Točno je da u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stoji onako kako je to objasnila Dalija Orešković. Međutim ona nije citirala članak 48. stavak 6. spomenutog zakona do kraja, a u njemu stoji i 'osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno'. A u ovom slučaju poseban zakon je Zakon o sprečavanju sukoba interesa, iz kojeg jasno proizlazi da je imenovanje trebalo biti obavljeno nakon što je to predložila Skupština Grada Zagreba', naveo je Đulabić.

Upitan radi li se tu o koliziji dvaju zakona, kako je to ustvrdila Orešković, kazao je da nema govora o tome jer Orešković članak ZLPRS-a nije citirala do kraja. Što se tiče činjenice da je prijašnje povjerenstvo zauzelo stav da u slučaju kolizije, za koju profesor tvrdi da je nema, prednost ima zakon koji je kasnije donesen i da je takvo mišljenju bilo sadržano u izvješću koje su podnijeli Saboru, a on ga usvojio, Đulabić navodi da Sabor nije sud koji može dati mjerodavno mišljenje.

Govoreći o mogućim posljedicama ako Povjerenstvo zaključi da je odluka donesena suprotno zakonu, Đulabić je naveo kako one prije svega mogu biti političke naravi za one koji su je donijeli, a da Povjerenstvo može izreći novčane kazne, ali i da donesenu odluku ne može poništiti.

Na pitanje mogu li se u ovom slučaju primijeniti odredbe iz Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), kazao je da Holding nije obično trgovačko društvo, već komunalna tvrtka u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te se osim ZTD-a na njega dodatno primjenjuju odredbe ZLPRS-a i ZSSI-ja.

Uvažavajući Đulabićevo mišljenje, Orešković smatra da ZSSI u ovom slučaju nije poseban zakon te kako se radi pravni presedan, a što se tiče tumačenja zakona, smatra da jedino autentično mišljenje može dati Sabor.

'Ovo postaje prilično ozbiljan problem i evidentno je da je Povjerenstvo postalo politička igračka na daljinski Andreja Plenkovića i vladajuće većine. Od 2013. Povjerenstvo je održalo niz edukacija s dužnosnicima u kojima smo govorili kako treba postupati. Od 2013. do 2016. u Saboru su podnesena izvješća u kojima stoji da je stajalište Povjerenstva da u slučaju kolizije dvaju zakona, što je ovdje slučaj, prednost ima zakon koji je kasnije donesen. U Saboru je to aklamacijom prihvaćeno', kazala je Orešković, pitajući se zašto to nitko prije nije osporavao.