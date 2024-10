Je li sumnjivi kamenolom doprinio ovakvim razmjerima katastrofe u BiH?

'Bujica je probila jedan vrh, planinu iznad tog mjesta, stigla do kamenoloma gdje se stvorila akumulacija vode, koja je potom probila barijeru i onda je zbrisala selo Zlate kao da ga nikad nije bilo. To je sada kamen, mulj, drveće. Bio sam i pokraj kuće gdje je mladić spasio deset ljudi, a on je nažalost poginuo. Strava i užas', rekao je ministar Helez za Dnevni Avaz.

Zbog radova u ovom kamenolomu, koji su se odvijali i prije rata, kvaliteta tla na ovom području već je bila narušena, a velike količine oborina dodatno su pogoršale situaciju. Mještani su tijekom dana također izjavili kako je i sam rad ovog kamenoloma upitan s obzirom na to da, kako ističu, ne posjeduje sve potrebne dozvole.