Je li moguće da netko uzme otpremninu od države i onda se zaposli u županiji? Evo što je ministar Malenica odgovorio

Hrvatski sabor raspravlja o izmjeni 61 zakona koji se usklađuju s novim Zakonom o sustavu državne uprave. Predviđeno je gašenje ureda državne uprave u županijama i povjeravanje gotovo 98 posto njihovih poslova županijama, ali i racionalizacija broja zaposlenih. Oporba tvrdi da je reforma nastavak uhljebljivanja

Na pitanje hoće li SDP provoditi monitoring na ovu reformu, odgovorio je da im je to trajna zadaća. Ministar Malenica je odgovorio da se nikako ne radi o sukobu interesa, nego o upravnoj organizaciji gdje se pomoćnik ministra ima mogućnost javiti na javni natječaj, naravno tu je povjerenstvo, napomenuo je, radi se sigurnosna provjera i odlučuje se tko će tu poziciju dobiti. Župan Kolar je istaknuo da je Hrvatska veoma centralizirana zemlja i da je svaka decentralizacija dobro došla. Tvrdi da će u njegovoj županiji biti brži i učinkovitiji.

'Sustav državne uprave nije toliko fleksibilan koliko možemo biti mi u županiji a što se tiče broja ljudi, kod nas će biti manji', tvrdi. S tim se slaže i njegov kolega župan Jelić i istiće da kada se 2008. dogodio prelaz ljudi za građevinske dozvole iz ureda državne uprave, učinkovitost se povećala 4 puta.

'Ako vam je šef uz vas blizu, ne iznad, stvari su učinkovitije. Koliko će biti jeftinije - mi smatramo da nam treba upola manje ljudi za iste poslovne procese', kazao je.

Ne bi bilo moralno

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Pleša je istaknuo da su u tom procesu bili uključeni kao socijalni partner, nisu imali puno mogućnosti uključiti se u onaj dio izračuna i visinu sredstava koji je namijenjen za to, ali smatra da je komunikacija bila dosta dobra i vjeruje da će se ljudi po svom nahođenju odlučiti hoće li nastaviti s radom ili će iskoristiti ponudu koju je država dala u vidu tih stimulativnih otpremnina.

'Zadnja otpremnina u državnoj službi je bila 2001. godine kada su se uredi formirali. Tada je 30 posto plaća smanjena u državnoj službi. Sada ti uredi nestaju i ponovno smo u situaciji da se ljudi mogu odlučivati o tome hoće li prihvatiti otpremnine ili ne', napomenuo je. Na pitanje je li moguće da netko uzme otpremninu i onda se zaposli u županiji, ministar Malenica je odgovorio da takva mogućnost teoretski postoji ali to ne bi bilo moralno.

'Mi smo tu zbog ljudi i usluge koje do sada nisu bili organizirani na najbolji način, sada ćemo promijeniti. Ako je kod mene u Klanjcu u ispostavi bilo 30-40 usluga koji su se obavljale, ja ću to sada dignuti na 80 ili 100 a s istim brojem ljudi', uvjerava Kolar i napominje da će ispostave biti bliže, povezane i jedni drugima će uskakati i obavljati dio poslova kako bi bili brži. Koliko će se točno novaca uštedjeti, nije ni toliko bitno, smatra Kolar, važno je da hodanje od vrata do vrata i nedoumice tko se kome treba obratiti, će biti smanjene. To je ključ onome što bi se trebalo dogoditi', kaže. Pleša smatra da ne treba očekivati kako će sve sada biti savršeno i da će 'teći med i mlijeko' jer su ljudi i do sada obavljali dobro svoj posao.

'Ti su ljudi bili manje plaćeni nego ljudi u županijama i mnogi od njih su objeručke prihvatili prelazak u županiju 'napomenuo je. Što se tiče sustava e-Građani, Malenica je istaknuo da ga koristi oko 750 tisuća građana te kako je cilj Ministarstva povećati broj korisnika tog sustava dodavanjem novih usluga. Na taj se način smanjuju gužve, čekanja u redu te administracija postaje brža i učinkovitija.