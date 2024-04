Je li izborna kampanja bila dosadna ili neviđeno uzbudljiva? Evo što bi mogli reći birači

S druge strane, Mamić ocjenjuje da su Most i Možemo odradili dobre kampanje na društvenim mrežama - Most tijekom cijelog mandata, a Možemo je osobito intenzivirao taj dio kampanje u posljednjem tjednu, bombardirajući korisnike dobro pogođenim porukama čija će se magnituda jasnije vidjeti kad dođu završni financijski izvještaji. Domovinski pokret, s porukom 'Ustani i ostani', ostao je pak u okvirima svog biračkog tijela. 'To je dobro složena poruka, a vizual je baš onakav kakav odgovara tom biračkom tijelu: malo je staromodan, malo je 'crven-bijeli-pravi' - to je pogođeno', ocjenjuje stručnjakinja.

To što mediji jedva dočekaju instant naslove i fotografije 'kravice' smatra sastavnim dijelom tog komunikacijskog procesa. 'Da, trebate imati i šale i pošalice, i nešto duhovito i nešto šarmantno, i nešto negativno prema drugima – to su sve dijelovi strukturirane kampanje koja ima neku strategiju, ako je ima. Ali ako je nema, onda lupa svatko po svome i birači se tu teško snalaze. Ne zaboravimo da kampanja zapravo služi tome da pridobijete neodlučne birače i da pred kraj još malo mobilizirate svoje. Ne vidim da je ovo prepucavanje između predsjednika i ministra potaknulo neke nove birače, dapače čini mi se čak da to ima suprotan efekt - kako na odnos prema politici kao takvoj, tako i prema ključnim funkcijama u državi', upozorava Mamić.

'Taj spot je praktički ono što premijer ponavlja zadnje dvije godine. Svaki njegov javni nastup, bez obzira na koju je temu, počinje time što je njegova vlada sve napravila. I to je ok, ljude treba na to podsjetiti i to treba biti dio svake kampanje. Međutim taj spot jednostavno ne budi emocije, recimo poput onih kada čujete Vicu Vukova kako pjeva 'Tvoju zemlju'. Znači, oni koji vide što je HDZ napravio u ovih osam godina, a ne smeta im ono što nije napravio, ionako će glasati za HDZ. Ovaj spot nije ih ni na koji način demotivirao, ali nije ni motivirao nikog novog', smatra stručnjakinja.

Ukazuje i na to da je dobro reagirao Gordan Jandroković. 'On je radio svoju kampanju s hashtagom #VrućeSrceHladnaGlava. Šteta što je to ostalo samo na postovima na Instagramu, jer mogao je snimiti neke videe s upozorenjem zašto bi za Hrvatsku bilo problematično imati Vladu s rasponom od Mire Bulja do Sandre Benčić ili od Ivana Penave do Borisa Lalovca, primjerice. Bilo je tu puno prostora da se problematizira pitanje vlade nacionalnog spasa – od čega nas spašava, tko nas spašava, kako nas spašava. Trebalo je reagirati barem na društvenim mrežama, jer više ne snimate video kao nekada – da vam trebaju pola milijuna kuna, kamera i snimatelji. To se danas napravi jednim mobitelom u tri ili u sedam minuta. To su stvari koje je trebalo napraviti i to se može napraviti ad hoc, a posebno kad imate takve budžete kakve imaju i HDZ i SDP', zaključuje Mamić.

HDZ jest koristio sigurnost kao zajednički nazivnik svoje kampanje, ali bila je to sigurnost ispisana na plakatu s fotografijom Davora Božinovića. 'Nije to sigurnost. Sigurnost je da vi propitkujete, da stalno postavljate pitanja što je na drugoj strani, tko je na drugoj strani. Tako se komunicira o sigurnosti, a ne jumbo plakatom', ističe stručnjakinja.

Pecnik: Tri karakteristike kampanje

Politički analitičar Jaroslav Pecnik, s iskustvom saborskog zastupnika u sklopu nekadašnjih Hrvatskih laburista, kaže da ne otkriva nikakvu toplu vodu kad izdvaja Milanovićevu najavu da se uključi u izbornu utrku kao ono što je obilježilo kampanju.

'To je kampanji dalo dinamiku koja traje sve do danas. Naravno, nema više onog intenziteta kao na početku, kada je to bio svojevrsni šok, ali cijela se kampanja odvija u tom duhu. Druga karakteristika su sposobnost i spremnost jedne stranke da čuva nešto u tajnosti, kao što je kandidatura predsjednika Milanovića, jer znate da sve procuri u medije - i ono što bi trebalo i ono što ne bi trebalo', kaže analitičar, napominjući da nije zagovornik nikakvih tajni, samo je novost to da takve tajne mogu opstati na hrvatskoj političkoj sceni. Kao treću karakteristiku kampanje navodi to da se prvi put nakon dužeg vremena čini da lijevo-liberalna opcija, uz pomoć stranaka iz pozadine, pa i desne stranke kakva je Domovinski pokret, može imati većinu ili barem vladajuću manjinu u Saboru. Upravo takvu mogućnost, kaže, potvrdilo je obraćanje premijera Plenkovića zagrebačkim HDZ-ovcima o opasnosti da HDZ neće moći dobaciti do potrebnih 76 ruku za sastavljanje nove Vlade.