Javna nabava izvan kontrole: Velike rjeđe pod povećalom, male nitko nije dirao 10 godina!

Velika nabava je ona čija je procijenjena vrijednost veća od 26.540 eura za nabavu robe i usluga ili prelazi 66.360 eura, ako je raspisana za same radove, dok se ona manja odnosi na iznose manje od navedenih.

'Tako je, prema dostupnim podacima, u 2020. godini udio kontroliranih postupaka javne nabave iznosio 7,23 posto, u 2021. godini taj broj pao je na 6,75 posto, a u 2022. godini došlo je do dodatnog pada na 4,75 posto. Također, i u 2023. godini nastavljen je trend pada broja kontroliranih postupaka javne nabave te je kontrolirano svega 3,58 posto postupaka', stoji u izvješću DKOM-a.

Više naknade, manje žalbi

Paralelno s padom kontrole, pada i broj žalbenih predmeta. Krivac za to su, smatra DKOM, posljednje izmjene Zakona o javnoj nabavi, kojima je povećana naknada za pokretanje žalbenog postupka.

Naime ona je prije bila jedinstvena i iznosila je oko 664 eura, a sad se plaća ovisno o visini procijenjene vrijednosti natječaja te iznosi od 1320 do čak 66.360 eura.

U prošloj godini tako je raspisano 16.373 natječaja, a pristiglo je svega 586 žalbi, dok ih je, primjerice, 2019. godine bilo 1209.

'Nakon više od godine dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, kojima su se znatno povećale naknade za pokretanje žalbenog postupka, može se gotovo sa sigurnošću reći kako je na pad broja izjavljenih žalbi te udjela kontroliranih postupaka javne nabave utjecalo povećanje te naknade. Naime u prvoj godini primjene zakona (listopad 2022. – listopad 2023.) došlo je do pada žalbenih postupaka od gotovo 25 posto, a dodatan pad od 19 posto uslijedio je u 2024.', naveo je DKOM u izvješću.

Oni sami po službenoj dužnosti ne smiju pokretati kontrole, ali to mogu DORH i Ministarstvo gospodarstva. No to se, prema njima, već deset godina nije dogodilo.

'U posljednjih deset godina ove ovlasti spomenuta tijela nisu koristila. Korištenje ove ovlasti zasigurno bi pridonijelo smanjenju rizika od korupcije. Korištenje ove ovlasti od strane spomenutih tijela zasigurno bi pridonijelo smanjenju rizika od korupcije u onim postupcima javne nabave u kojima zbog određenih razloga gospodarski subjekti nisu zainteresirani za ulaganje žalbe ili si, primjerice, zbog visokih žalbenih naknada ne mogu priuštiti izjavljivanje žalbe u postupcima iznimno visoke procijenjene vrijednosti nabave', smatra DKOM.