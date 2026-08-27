Policajka na sudu prozvala šefa u aferi 'nakaze': On ju kazneno prijavio

Šef šibenske prometne policije Joško Periša, podnio je kaznenu prijavu protiv policajke koja je na sudu posvjedočila da ju je nagovarao da ne podnese prijavu protiv Anne Dujić

Šef šibenske prometne policije Joško Periša, podnio je kaznenu prijavu protiv policajke koja ga je na suđenju Anni Dujić u aferi "nakaze" prozvala da ju je spriječio u prijavi. Kako je Jutarnjem potvrdio šibenski općinski državni odvjetnik Tonko Ivić, policajka je prijavljena zbog kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela, što bi se moglo odnositi i na njeno svjedočenje. Inače, kazna za lažno svjedočenje je tri godine zatvora. No, podnošenje kaznene prijave ne znači da je protiv policajke nužno pokrenuti kazneni postupak, niti da je utvrđena bilo kakva njena odgovornost. Najprije treba poštovati presumpciju nevinosti i istražiti sve navode.

Iskaz na sudu Cijela ova trakavica odnosi se na iskaz policajke šibenske prometne policije, koja je na Općinskom sudu u Karlovcu u utorak odgovarala na pitanja odvjetnika zbog čega je prijava protiv Anne Dujić kasnila u odnosu na incident. Podsjetimo, Anni Dujić se sudi zbog prijetnje i prisile prema službenoj osobi. Prema optužnici, policajka je 31. srpnja 2024. osiguravala požarište kod Skradina, kad je Anna Dujić pokušala zaobići policijsku blokadu, pri čemu je automobilom umalo naletjela na policajku. Branikom vozila je dotaknula noge policajke, koja se pomaknula u stranu, a zatim joj navodno pokazala srednji prst i opsovala je. Nakon toga ju je pred televizijskim kamerama izvrijeđala, kao i vatrogasce te zaprijetila da će im se "napiti krvi". "Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer, kao, od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisičinama", izjavila je policajka pred sudom te nastavila: "Njegov pomoćnik odmahnuo je glavom, rekao da od toga nema ništa i da su oni cijeli život broj jedan u svemu, a radilo se o okrivljenoj Anni Dujić i njezinoj majci. Do tog trenutka nisam poznavala nikoga iz obitelji Dujić, to mi je bio prvi kontakt. Tada sam se osjećala ugroženom", prenosi njene riječi Index.