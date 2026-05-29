Japan u velikom problemu: Stare, a nikad nije bilo gore

Prema preliminarnim rezultatima popisa koji se provodi svakih pet godina , populacija četvrtog najvećeg svjetskog gospodarstva u 2025. je pala na 123 milijuna ljudi , što je preko tri milijuna ljudi manje u odnosu na prethodni popis iz 2020. godine. Zabilježeno smanjenje više je nego trostruko veće od onog u razdoblju između 2015. i 2020. godine, piše France Presse.

Ovi podaci „još jednom potvrđuju da se demografski pad naše zemlje pogoršava", rekao je glasnogovornik vlade Minoru Kihara.

Prema podacima Svjetske banke, Japan nakon Monaka ima najstarije stanovništvo na svijetu. Stopa nataliteta 2023. iznosila je 1,2, što je znatno ispod 2,1 djeteta potrebnih za održavanje broja stanovnika.Službeni podaci objavljeni ranije ove godine pokazali su da je broj rođenih u Japanu u 2025. pao desetu godinu zaredom, s ukupno 705 tisuća novorođenih.

Iako se kao rješenje za demografski pad često spominje imigracija, konzervativna premijerka Sanae Takaichi zalaže se za strože mjere protiv priljeva stranaca, piše France Presse.

Japanski čelnici su s ograničenim uspjehom pokušavali potaknuti sklapanje brakova i natalitet povećanjem dječjih doplataka i naknada za odgoj i subvencioniranjem rodiljnih dopusta, pa čak i pokretanjem aplikacija za upoznavanje.