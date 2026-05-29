PITANJE NATALITETA

Japan u velikom problemu: Stare, a nikad nije bilo gore

I.H./Hina

29.05.2026 u 07:15

Japan (ilustracija)
Japan (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: FRANCK ROBICHON
Bionic
Reading

Stanovništvo Japana smanjilo se za 2,5 posto u pet godina, pokazuju podaci popisa stanovništva objavljeni u petak, što predstavlja najveći pad od početka popisivanja 1920. godine

Prema preliminarnim rezultatima popisa koji se provodi svakih pet godina, populacija četvrtog najvećeg svjetskog gospodarstva u 2025. je pala na 123 milijuna ljudi, što je preko tri milijuna ljudi manje u odnosu na prethodni popis iz 2020. godine. Zabilježeno smanjenje više je nego trostruko veće od onog u razdoblju između 2015. i 2020. godine, piše France Presse.

vezane vijesti

Ovi podaci „još jednom potvrđuju da se demografski pad naše zemlje pogoršava", rekao je glasnogovornik vlade Minoru Kihara.

Prema podacima Svjetske banke, Japan nakon Monaka ima najstarije stanovništvo na svijetu. Stopa nataliteta 2023. iznosila je 1,2, što je znatno ispod 2,1 djeteta potrebnih za održavanje broja stanovnika.Službeni podaci objavljeni ranije ove godine pokazali su da je broj rođenih u Japanu u 2025. pao desetu godinu zaredom, s ukupno 705 tisuća novorođenih.

Iako se kao rješenje za demografski pad često spominje imigracija, konzervativna premijerka Sanae Takaichi zalaže se za strože mjere protiv priljeva stranaca, piše France Presse. 

Japanski čelnici su s ograničenim uspjehom pokušavali potaknuti sklapanje brakova i natalitet povećanjem dječjih doplataka i naknada za odgoj i subvencioniranjem rodiljnih dopusta, pa čak i pokretanjem aplikacija za upoznavanje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STANARI EVAKUIRANI

STANARI EVAKUIRANI

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumunjskoj, ima ozlijeđenih. Oglasio se NATO
RAT NA BLISKOM ISTOKU

RAT NA BLISKOM ISTOKU

Vance: 'SAD i Iran su blizu dogovora, no postoje ozbiljna neriješena pitanja'
GRADSKA SKUPŠTINA

GRADSKA SKUPŠTINA

Skupština zasjedala do iza ponoći: Tomašević mora podnijeti izvješće o aferi Hipodrom i Autobusnom kolodvoru

najpopularnije

Još vijesti