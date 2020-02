Janša: Pregovori o novoj slovenskoj vladi se nastavljaju, još će potrajati

Predsjednik najjače oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša u četvrtak je izrazio umjereni optimizam o mogućnosti formiranja prijelazne vlade, čime bi se izbjegli prijevremeni izbori, o čemu se vode razgovori s još tri stranke koji će, po njegovoj ocjeni, još potrajati

'Osobno, s obzirom na te razgovore, ne sumnjam da bih u parlamentu dobio mandat za sastav nove vlade. No, nas to zanima samo ako će to biti vlada koja će rješavati probleme i održati se, kako ne bismo svake dvije godine morali na nove izbore', kazao je Janša, dodavši da je u suprotnome njegova stranka spremna i na prijevremene izbore kao alternativno rješenje.