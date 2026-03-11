u Hrvatskom saboru

Jandroković primio Počasni bleiburški vod: Otkriveni detalji komemoracije na Bleiburgu

M.Da.

11.03.2026 u 10:44

Gordan Jandroković s Počasnim bleiburškim vodom i Hrvatskom biskupskom konferencijom
Gordan Jandroković s Počasnim bleiburškim vodom i Hrvatskom biskupskom konferencijom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska biskupska konferencija
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s predstavnicima Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije u svezi s obilježavanjem 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda

U izaslanstvu Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda bili su vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije vlč. Ilija Dogan, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić, zamjenik predsjednika Počasnog bleiburškog voda Milan Kovač te voditelj predstavništva Počasnog bleiburškog voda u Republici Hrvatskoj Bože Vukušić.

Na sastanku se razgovaralo o ovogodišnjem programu obilježavanja Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda koji se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora.

Detalji komemoracije

Predstavnici Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije izvijestili su predsjednika Hrvatskoga sabora da program predviđa svetu misu u župnoj crkvi u Bleiburgu, u petak, 15. svibnja s početkom u 18 sati. Uoči mise, hrvatski veleposlanik u Austriji položit će vijenac i upaliti svijeće kod spomenika Bleiburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu te na Bleiburškom polju.

Nakon toga, u subotu, 16. svibnja, komemorativni program nastavlja se na zagrebačkom Gradskom groblju Mirogoju, gdje će u 9:30 sati biti održana komemoracija za žrtve uz polaganje vijenaca i molitvu. Potom će u 12:15 sati biti slavljena sveta misa u Spomen-crkvi Muke Isusove u Macelju koju će predvoditi vojni biskup mons. Jure Bogdan.

Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Izvor: Ostale fotografije / Autor: HRT

Pijetet prema svim žrtvama

Na sastanku je bilo je riječi i o drugim planiranim elementima obilježavanja Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda.

Završno je predsjednik Sabora Jandroković naglasio važnost iskazivanja pijeteta prema svim žrtvama, što uvijek treba činiti dostojanstveno i s naročitim poštovanjem. Na taj način pomaže se osigurati da povijesna istina o ovoj velikoj tragediji hrvatskoga naroda ima primjereno mjesto u našem kolektivnom sjećanju, zaključio je.

