Jandroković primio Počasni bleiburški vod: Otkriveni detalji komemoracije na Bleiburgu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s predstavnicima Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije u svezi s obilježavanjem 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda

U izaslanstvu Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda bili su vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije vlč. Ilija Dogan, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić, zamjenik predsjednika Počasnog bleiburškog voda Milan Kovač te voditelj predstavništva Počasnog bleiburškog voda u Republici Hrvatskoj Bože Vukušić. Na sastanku se razgovaralo o ovogodišnjem programu obilježavanja Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda koji se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora.

Detalji komemoracije Predstavnici Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije izvijestili su predsjednika Hrvatskoga sabora da program predviđa svetu misu u župnoj crkvi u Bleiburgu, u petak, 15. svibnja s početkom u 18 sati. Uoči mise, hrvatski veleposlanik u Austriji položit će vijenac i upaliti svijeće kod spomenika Bleiburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu te na Bleiburškom polju. Nakon toga, u subotu, 16. svibnja, komemorativni program nastavlja se na zagrebačkom Gradskom groblju Mirogoju, gdje će u 9:30 sati biti održana komemoracija za žrtve uz polaganje vijenaca i molitvu. Potom će u 12:15 sati biti slavljena sveta misa u Spomen-crkvi Muke Isusove u Macelju koju će predvoditi vojni biskup mons. Jure Bogdan.