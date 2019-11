Jandroković planirao osnovati tvrtku s Ivanom Račanom

Neposredno nakon pada Tomislava Karamarka, Gordan Jandroković, aktualni predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a, te Ivan Račan, sin pokojnog Ivice Račana, bivšeg predsjednika SDP-a i nekadašnjeg premijera, planirali su zajednički osnovati tvrtku

Informaciju su za Nacional potvrdili i Račan i Jandroković. Račan, iako je potvrdio informaciju, nije je želio dodatno komentirati, kazavši da se cijela priča nije dogodila pa je bespotrebno bilo što govoriti. Jandroković je za Nacional kazao da je, kada je razmišljao o povlačenju iz politike, želio raditi privatno te je razgovarao s cijelim nizom ljudi kako bi posložio biznis.

'Ivan Račan je bio jedan od ljudi s kojima sam razgovarao, to mogu potvrditi, ali imao sam neke druge planove. On se tada bavio PR-om i jedan me čovjek uputio na njega pa smo razgovarali o mogućoj suradnji, ali ona se nije realizirala, a sad mi tom informacijom očito žele napakostiti', kazao je Jandroković za Nacional, dodavši da sada ne da neće prestati propitivati Milanovićevo poslovanje, nego će udariti još jače.