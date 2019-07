Jandroković podebljao bankovni račun za 1,3 milijuna kuna, evo i kako

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković podebljao je u lipnju svoj bankovni račun za 1,3 milijuna kuna. Riječ je o svoti koju je dobio prodavši gotovo 55 posto udjela u bjelovarskoj tvrtki Beming d.o.o.

Jandroković je u napomeni u imovinskoj kartici naveo kako je 6. lipnja prodao 54,67 posto udjela u tvrtki Beming d.o.o. tvrtki ZVONE d.o.o. , i to za 1,3 milijuna kuna.

To nije smio jer se po zakonu udjele ne smije prenositi na 'krvnog srodnika u uspravnoj lozi'. Jandroković je tada u očitovanju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa naveo kako je riječ o tvrtki koja posluje na području Grada Bjelovara i okolice te da joj je glavna djelatnost upravljanje stambenim zgradama.

Tvrtka Beming ostvarila je prošle godine 930 tisuća kuna prihoda, uz 153 tisuće kuna dobiti. Od te dobiti Jandroković je u obliku dividende 2018. dobio 75.085 kuna.

Četvero zaposlenih u ovoj bjelovarskoj tvrtki prosječno ima neto plaću od 6980 kuna, a ona je u međuvremenu ipak primila uplate iz državnog proračuna.

Od 2013. do 2018. godišnje im je iz državnog proračuna isplaćeno između 130 i 160 tisuća kuna. Sve do 2019., kada su u prvoj polovici godine iz državnog proračuna dobili čak 1,4 milijuna kuna, i to najveći dio od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.