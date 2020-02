Jandroković odmah na početku podijelio dvije opomene Zekanoviću očitavši mu bukvicu: Nemam pik na vas!

Sjednica Hrvatskog sabora u četvrtak započela je stankom. Zastupici radom će u četvrtak raspravljati o izmjenama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića čije donošenje predlaže Vlada s namjerom da se stvori jasno i transparentno okruženje za porezne obveznike.

Na početku je zastupnik Hrvoje Zekanović zatražio da se nastavi točka koja nije dovršena dan prije kada se govorilo o zakonu o pobačaju koji je predložio SDP. Pitao je predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića je se ta točka morala raspravljati u gluho doba noći.

'Jučerašnja rasprava se dogodila jer su izmijenili poslovnik. Poslovnik kaže da se vlada mora očitovati o prijedlogu, a ona se nije očitovala', odgovorio mu je Jandroković dodao je da pošto je došlo do nezadovoljstva predlagatelja i da je bilo čak i nemilih scena predsjedavajući Željko Reiner je prekinuo raspravu te odredio da će biti nastavljena kada se za to steknu uvjeti. Također Jandroković je istaknuo da je predlagatelj kazao da će se obratiti odboru za ustav. Potom se javio Arsen Bauk koji je kazao da je dobro interpretirao događanja, ali smatra da nije bilo nemilih scena. Bauk je kazao da njima nije važno kad će se raspravljati o zakonu, može to biti i u gluho doba noći, samo da se raspravi.