Jandroković: Neizbor sudaca Ustavnoga suda pokazao bi neodgovornost zastupnika

Sabor suce treba izabrati do početka prosinca za što je potrebna dvotrećinska većina odnosno "nije dovoljna samo potpora vladajuće većine, nego se mora ostvariti dogovor s barem dijelom oporbenih stranaka". "I tu ćemo testirati koliko smo ozbiljni, odgovorni i vjerujem da ćemo postići dogovor. To će vjerojatno biti dostav uzbudljivo", ocijenio je predsjednik Sabora, jer, kako je dodao, kalkuliraju svi, i vladajući i oporba.

"Ne izabrati suce Ustavnog suda bilo bi neodgovorno od strane političkih aktera koji su zaduženi da to učine. Dakle, od zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru. I ne želim vjerovati da se takva situacija može dogoditi. Tu bi zaista pokazali da nismo dovoljno odgovorni i sa svoje strane učinit ću sve da postignemo taj dogovor", rekao je Jandroković u četvrtak u razgovoru za Hrvatski radio, koji je s njim u emisiji "S Markova trga" vodila Sanja Rabuzin.

Ali, naglasio je Jandroković, moramo izabrati stručnjake, ljude koji dobro razumiju poziciju na koju dolaze i moramo imati Ustavni sud jer je to jedan od jamaca ustavnog poretka RH. O činjenici da će zastupnici birati između 64 kandidata, "što je najveći broj ikad", rekao je kako to "demantira one koji su govorili ružno o Ustavnom sudu"."

"Prvi je tu bio predsjednik Republike, a onda su ga slijedili. Neću citirati što je govorio, jer nije baš dostojno institucije o kojoj je govorio. Ali i drugi su bili tu koji su predlagali ukidanje Ustavnoga suda i govorili o besmislenosti Ustavnog suda. A ovaj interes pravnih stručnjaka, profesora, sudaca, pokazuje da ipak Ustavni sud i te kako ima svoj ugled i treba ga dodatno graditi", ocijenio je.