Jandroković kaže da za pobačaj u Ustavu HDZ nije spreman, a komentirao je i aferu 'Daj 5': Da je u pitanju supruga HDZ-ovca drugačije bi se postupalo

Predsjednikom Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dao je intervju za RTL Danas prije dvomjesečne stanke u radu zakonodavnog tijela koja je upisana u Ustavu

Upitan postoji li plan da se izmjenama Zakona o obrani smanje ovlasti Predsjednika Republike kaže da ne zna puno, da se očito radi na pripremi novog zakona gdje treba specificirati ovlasti predsjednika RH, vlade, odnosno ministra obrane ali da ovako kako je do sada nije dobro, to svi vide.

'Prijedlog o smanjenju ovlasti će dati Vlada. Podsjetio bih da je Milanović kad je bio premijer smanjivao ovlasti predsjednika RH. Taj dio se mora jasno utvrditi što pripada kome', tvrdi.

Što se tiče' povratka HDZ-ovog Dražena Barišića u Sabor, a koji je pod teretom optužnice za korupciju u aferi JANAF podsjeća da u Saboru već postoje i SDP-ovci pod teretom optužnice, da je zamjenik splitskog gradonačelnika po optužnicom.

Prokomentirao je i slučaj 'Daj 5', a iako na početku izbjegava govoriti o Musić Milanović, kaže: "Da je neka supruga HDZ-ovca reagirala na taj način, puno bi bile oštrije kritike i ne bi to bilo pitanje. Bila bi to tvrda optužba. Plenković je rekao da ne želi, a ni ja ne želim ulaziti u teme obiteljske prirode i neću ići na razinu Milanovića koji će uvlačiti tuđe roditelje i članove obitelji", kaže pa zaključuje da on nikada nije vršio pritisak na učitelje svoje djece.

Naposljetku, budući da već neko vrijeme traju konzultacije oko izmjena Ustava oko referendumskih pravila upitan je jesu li spremni u sklopu tih izmjena dodati i odredbu o pravu žena na izbor.

'Nismo spremni i jasno smo to komunicirali otpočetka. Ovo su promjene Ustava koje se tiču referenduma oko toga smo spremni, ali širiti promjene Ustava na nove teme, nećemo pristati', kaže.