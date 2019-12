Jandroković kampanju nazvao 'pomalo bizarnom' i 'najlošijom' do sada, ali i prozvao medije

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u petak kako je rad te institucije u protekloj godini u odnosu na EU parlamente bio "u sredini kada je u pitanju kultura i kvaliteta rasprava", dok je novinare pozvao da u fokus stave ljude koji pripremaju kvalitetne rasprave, a čime bi se i rejting Sabora popravio.

"Moramo naravno težiti tome da budemo bolji, a građani će dati konačnu ocjenu", rekao je Jandroković osvrčući se na proteklu saborsku godinu.

Medijima je zamjerio jer "ne ignoriraju ono što nije važno i nema stvarni sadržaj te se svodi na atrakciju".

Na novinarsku primjedbu kako pred nekim stvarima ne treba zatvarati oči Jandroković je rekao kako on to ne čini i ne ljuti se na medije, nego pokušava definirati stanje u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet. "Politika je poprilično izbanalizirana i estradizirana i medijski prostor često dobivaju osobe koje nemaju stvari sadržaj ni političko znanje o temama važnim za građane, nego dobivaju prostor kroz atrakciju, negativnost, senzaciju i neprimjeren govor. Ali ako to donosi klikove, gledanost, ako se više čitaju novine takvi ljudi dobivaju prednost. To je nažalost tako, ne ljutimo se ni na koga, takav je svijet u kojem živimo", ustvrdio je Jandroković.

Svatko od nas, kaže, ima svoju osobnu savjest i odgovornost i pokušava raditi svoj posao. "To je bar moje uvjerenje, na najbolji mogući način. Postoje zastupnici koji u Saboru provode jako puno vremena i dobro se pripremaju za rasprave i njih treba istaknuti, jer vrlo često prolaze mimo interesa javnosti, jer medijski prostor uzimaju oni koji su se izvježbali da atraktivnošću ili nekom neugodnom i čak nepristojnom porukom dobivaju prostor", poručio je.