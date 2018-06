Jakovčić o Trumpu: Je li u tom čovjeku ostalo imalo ljudskosti?

Zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić gostovao je u Točki na tjedan televizije N1. Progovorio je o izbjegličkoj krizi, ali i o potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa

Govoreći o izbjegličkoj krizi, Jakovčić je u razgovoru za televiziju N1 podsjetio da je od 2006. Hrvatska je dala 424 dozvole azilantima. 'Međutim, regulacija dolaska migranata nije rješena na odgovarajući način, ali mene nitko neće uvjeriti da treba dići zid kao Orban ili prebrojavati Rome kao fašisti ili moderni fašisti u Italiji ili tjerati brodove. Neregularne migrante ne možemo prihvatiti, ali one koji bježe od rata, od razaranja, možemo. Naročito da nam se ne bi dogodila situacija da odvajamo djecu od roditelja kao što to radi ludi Trump u Americi. Barem malo više srca, kršćanske ljubavi prema onima koji su gladni. To je biblijsko načelo. Nisam za to da zatvaramo vrata, ali nisam za divljanje i neregularnost. Hrvatska ima dovoljno snage, potrebna nam je policija, sudstvo, puno je nevladinih udruga koje pomažu, pogotovo Isusovačka služba za izbjeglice. To su ljudi čiste savjesti, ja bih volio da smo zemlja čiste savjesti jer Mađarska sigurno nije čiste savjesti. A i moja druga domovina Austrija nije zemlja čiste savjesti. Nadam se da ćemo imati snage biti hrabri i pokazati ljudskost', kazao je Jakovčić.