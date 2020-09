Jacob Blake iz bolničkog kreveta kaže da je u bolovima kad diše

Jacob Blake, mladi crnac kojeg je u leđa nekoliko puta ustrijelio bijeli policajac u Wisconsinu, rekao je da ga "boli dok diše" te da je u stanju stalne boli, u video poruci koju je poslao iz svoga bolničkog kreveta

#JacobBlake sends an IMPORTANT message to the people ✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿 pic.twitter.com/i0dOWbZUTT

"24 sata, puna 24 sata tu je bol, ništa osim boli", rekao je.

"Boli me disanje, boli me spavanje, boli me okretanje sa strane na stranu, boli me kad jedem", rekao je u videu koji ima više od 400 tisuća pogleda na Twitteru.

"Molim vas, kažem vam, promijenite svoje živote. Možemo se držati zajedno, zaraditi nešto novca, učiniti sve jednostavnijim za naše ljude, zato jer je toliko protraćenog vremena."

29-godišnjak je ozbiljno ranjen kad je u njega policajac ispalio sedam ili osam metaka dok je pokušavao ući u svoj auto 23. kolovoza u Kenoshi u Wisconsinu. Troje njegove djece bilo je u to vrijeme u automobilu.