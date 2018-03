'Ja bih najradije kupila novi Mercedes, ali onda si ne mogu priuštiti ni hranu ni mnoge druge stvari. Dakle, moramo biti racionalni u u toj odluci', kazala je u utorak u Karkovcu predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović odgovarajući na upit o kupnji borbenih zrakoplova

'Ja ću prihvatiti onu opciju koju stručna skupina Ministarstva obrane i Glavnog stožera predlaže kao najbolju, najpovoljniju za Hrvatsku jer držim da o tome trebaju odlučiti prije svega stručnjaci i piloti. Bitna je sveobuhvatna ponuda kakva jest, dakle ona mora uključivati ne samo same borbene zrakoplove, već mora uključivati obuku, simulatore, streljivo i naravno strateška pitanja povezivanja gospodarstava i ulaganja u Hrvatsku. O tome ćemo razgovarati večeras', kazala je Grabar Kitarović, javlja dnevnik.hr.

Osvrnula se i na činjenicu da je za sada naizglednija izraelska ponuda tj. kupnja rabljenih zrakoplova.

''To da nam ne trebaju stari avioni... gledajte temeljno je pitanje u ovom trenutku razlika između generacija zrakoplova. Mi trenutno raspolažemo zrakoplovima druge generacije MiG21 dok većina Europske unije i naših susjeda koji imaju borbeno zrakoplovstvo raspolažu zrakoplovima četvrte generacije, dakle mi se moramo pomaknuti u četvrtu generaciju. Ja bih isto najradije kad bismo mogli kupiti nove zrakoplove. To je uvijek najbolja opcija, međutim valja računati što je najbolje za državu jer ne možete vi potrošiti novce koje nemate na zrakoplove, a koji vam trebaju za obrazovanje, za socijalna pitanja i za sve ostalo. Isto kao obitelj. Ja bih najradije kupila novi Mercedes, ali onda si ne mogu priuštiti ni hranu ni mnoge druge stvari. Dakle, moramo biti racionalni u u toj odluci. Naravno gledati na to da je ta sposobnost održiva za vrijeme koje dolazi, da je ne izgubimo u kratkom vremenu, već da se sagledaju sve njene prednosti, potencijalni nedostaci i da se u tom okviru donese najbolja moguća i najracionalnija odluka za državu', rekla je Kolinda Grabar Kitarović.