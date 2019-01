Izvjestitelj za BiH potvrdio: Ove godine ta država neće dobiti status kandidata

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda upozorio je u četvrtak u Sarajevu kako Bruxelles isuviše dugo čeka da BiH obavi svoj dio posla kako bi mogla nastaviti približavanje članstvu u Europskoj uniji, a također je kazao kako su nerazumni pokušaji nekih političara u BiH da način odlučivanja koji se primjenjuje u njihovoj zemlji nametnu tijelima Unije.

On je novinariuma kazao kako i dalje nije neizvedivo da BiH ove godine dobije status kandidata za članstvo, no na njenim je vlastima odgovornost da se taj proces ubrza, a to ovisi i o upostavi novih vlasti koje bi nastavile provoditi reforme.

"To traje malo predugo", kazao je Preda novinarima podsjećajući kako se već duže od pola godine čeka na odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije.