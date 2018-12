Izrečena presuda zadarskim 'bombašima': Zbog napada na policiju jednom zatvor, drugi oslobođen

Na Općinskom sudu u Zadru izrečena je presuda Siniši Glaviću i Ninu Grdovicu zbog bacanja bombe u dvoriste PU Zadarske

Kako navodi zadarski.hr na Općinskom sudu u Zadru 47-godišnji Siniša Glavić osuđen na dvije godine zatvora, dok je 56-godišnji Nino Grdović oslobođen optužbe da ga je na to poticao.

Iako su se obojica teretili za dva napada na zadarsku policiju od kojih je drugi bio u prosincu prošle godine ručnom bombom M75, sutkinja Mitra Meštrović presudila je da za tu optužbu nije bilo dovoljno dokaza, kao ni za to da je na napade Grdović poticao Glavića.

'To nije bio napad samo na MUP već i napad na državu. Indicije protiv Siniše Glavića su bile jake. Na mjestu bacanja ekplozivne naprave pronađen je njegov opušak, a na jakni tragovi iste vrste eksploziva. Iako je kod Grdovića pronađen sporogoreći štapin i kapisla, nema slijeda događaja koji bi upućivali na to da je on na bacanje bombe nagovorio Glavića' rekla je sutkinja Mitra Meštrović u obrazloženju presude.

Zadarski.hr navodi da je nakon izricanja presude Grdović pušten na slobodu, dok je Glaviću produljen istražni zatvor još mjesec dana jer je osuđen na zatvorsku kaznu.

Grdović je presudom kažnjen samo zbog posjeda oružja na uvjetnu zatvorsku kaznu od 10 mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Trećeoptuženi Nikica Grdović osuđen je zbog posjeda oružja na uvjetnu kaznu od osam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.