Izraelski vojnici upali u središte Ramallaha, 30 ozlijeđenih Palestinaca

I.Ba./Hina

26.08.2025 u 19:27

Ramallah
Ramallah Izvor: EPA / Autor: ALAA BADARNEH
Izraelski vojnici izveli su u utorak raciju u središtu palestinskog grada Ramallaha na Zapadnoj obali, pri čemu je 30 ljudi ozlijeđeno

Vojska je objavila da su cilj operacije bile mjenjačnice koje su prebacivale novac namijenjen za Hamasove terorističke aktivnosti protiv Izraela.

Tijekom operacije u Ramallahu izbili su sukobi sa stanovnicima u kojem su vojnici koristili živo streljivo i suzavac, po očevicima.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca objavilo je da je ozlijeđeno oko 30 ljudi.

Vojska je objavila da je petero ljudi pritvoreno te da su zaplijenjene stotine tisuća šekela.

Palestinska vlada bazirana je u Ramallahu, koja je i službena rezidencija palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa.

Slične vojne operacije provedene su zadnjih mjeseci i u drugim palestinskim gradovima na Zapadnoj obali.

Po izvješćima, u njima je zaplijenjeno nekoliko milijuna šekela.

Godine 1967. Izrael je osvojio Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem, gdje sada živi više od 700.000 židovskih doseljenika uz tri milijuna Palestinaca.

Palestinci žele te teritorije za svoju državu s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

