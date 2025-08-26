Izraelski vojnici upali u središte Ramallaha, 30 ozlijeđenih Palestinaca

Vojska je objavila da su cilj operacije bile mjenjačnice koje su prebacivale novac namijenjen za Hamasove terorističke aktivnosti protiv Izraela.

Tijekom operacije u Ramallahu izbili su sukobi sa stanovnicima u kojem su vojnici koristili živo streljivo i suzavac, po očevicima.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca objavilo je da je ozlijeđeno oko 30 ljudi.