Izrael još pojačao napade na Gazu, hvale se da su otjerali 250 tisuća ljudi

Izrael je pojačao svoje napade, posebno na grad Gazu, rekao je Mahmud Basal, glasnogovornik civilne obrane pod nadzorom Hamasa.

Početkom kolovoza Izrael je najavio da njegova vojska planira preuzeti cijeli grad kako bi eliminirao Hamasove jedinice za koje vjeruje da tamo operiraju.

Vjeruje se da se u gradu nalazilo oko milijun ljudi, od kojih su neki onamo pobjegli iz drugih dijelova Gaze.

Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee u subotu je ponovno pozvao sve stanovnike grada Gaze da odmah napuste grad i pobjegnu u takozvane humanitarne zone dalje prema jugu.

Adraee je napisao na X-u da je oko 250.000 ljudi napustilo grad.