HRejting: Što bi se dogodilo da smo sad izišli na parlamentarne izbore? Nastupio bi pomor, preživjele bi tek 4 stranke

Koliko bi stranaka ostalo u Saboru da su jučer bili parlamentarni izbori, ali i kakva je politička jesen pred nama, objavljeno je u najnovijem HRejtingu HRT-a

Samo četiri političke stranke, kako prognozira HRejting prelazi izborni prag . Najprije, HDZ-u koji trenutačno uživa 27% (27,1%) biračke potpore. Točno 10% manje ima drugoplasirani SDP (17,1%). Iako je njegovih 17% vjerojatno bolje od onoga što su očekivali, zaostatak Možemo! od samo jedan posto (16,1%) upućuje na to da bi SDP već u listopadu, ne dovede li se brzo u nekakav red, mogao ostati bez epiteta 'najjača oporbena stranka', dodala je predstavljajući rezultate Tatjana Munižaba.

'Kad bi se zabranile predizborne koalicije , a cijela država bila jedna izborna jedinica, u Hrvatskoj bi nastupio pomor parlamentarnih stranka. Umjesto 22 stranke i 14 Klubova zastupnika, koliko ih je sad u Saboru, ostale bi njih četiri i isto toliko zastupničkih Klubova', pokazuje najnovije istraživanje HRejtinga objavljeno u Dnevniku HRT-a pet dana nakon početka jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora provedenog u vremenu od 15. do 18. rujna na 1400 ispitanika. Pouzdanost istraživanja je 95 posto dok je najveća pogreška za rejting stranaka +/- 2,95 posto.

Trenutačno četvrti i zadnji koji još može računati na saborske mandate jest Most s potporom od 8,5 posto. Stranke okupljene oko Škorina Domovinskog pokreta na posljednjim su parlamentarnim izborima osvojile 16 mandata, a da su sad izbori, Domovinski bi pokret hrvatski parlament gledao samo na televiziji, komentira Munižaba. Trenutačno su ispod 4% (3,9%).

Usporedimo li ovaj HRejting s prošlima, bismo li nekoga mogli proglasiti najvećim gubitnikom ili pak dobitnikom?



Kandidate imamo i u jednoj i u drugoj kategoriji, kaže Munižaba, uz napomenu da će napraviti usporedbu kretanja rejtinga samo stranaka koje prelaze izborni prag ili su ga do prije samo pola godine prelazile.

'HDZ je od ožujka gotovo ukopan na 27%. Malo se diže, malo spušta, a to malo se redovito mjeri u promilima (-0,19%). Zadovoljan može biti i SDP. S obzirom na nered i rasulo kojemu svakodnevno svjedočimo, ta je stranka u pola godine prema HRejtingu pala samo oko 1 i pol posto (-1,63%). Ali je zato dvostruko ojačao Možemo. U šest mjeseci narasli su za gotovo 7,5 posto (+7,41%). Sa 8,71 u ožujku došli su do 16,12% ovaj mjesec. Na drugoj strani političkog spektra, Most ipak nije toliko ili, točnije, nije uopće profitirao od rasula i nereda u Domovinskom pokretu. Istina, vratili su se na četvrtu poziciju, ali su u odnosu na ožujak narasli samo 1% (+1,03%). Spomenuto rasulo, nered, svađe i objede koje su ovo ljeto iznosili u javnost, Domovinskom su pokretu na početku jeseni priskrbili titulu najvećeg gubitnika hrvatske političke scene. U odnosu na ožujak popularnost se te stranke kod birača prepolovila (-4,24). Bili su na više od 8% (8,11%), a pali su ispod 4 (3,87%)', kaže Munižaba.