Raskol u redovima oporbe, Leinert Novosel: DP teško može opstati bez Škore

Zašto su se zaratili Domovinski pokret i Miroslav Škoro? Hoće li se raspasti saborski klub zastupnika SDP-a? Kakve nove političke saveze donosi jesen? Je li platforma Možemo! dosad opravdala status nositelja promjena? Neka su od pitanja na koja su pokušali odgovoriti u Otvorenom

'Stranka je konsolidirana, ali imaju klasičan problem desnice da krajnja desnica teško može funkcionirati sama. Škoro je bio lider, kao nekada Ruža. Škoro je bio po formuli izabrano ime, osoba iz javnog života i to nije lako sada zamijeniti političarem i to će biti najveći izazov. Presudili su najviše interni odnosi', smatra Macan.



Smiljana Leinert Novosel, profesorica emerita, komunikologinja, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu smatra da je struktura odnosa unutar DP-a bila jako nategnuta i vrlo osjetljiva.



'U trenutku kada je krenuo prvi signal da nešto ne valja struktura se počela urušavati sama od sebe. Istaknula bih fenomen u politici za koji se pokazuje da uvijek dovodi do iste zbrke koju ovdje imamo naglim odlaskom Škore. Kao što dolazak na vlast pretpostavlja da komunikacijski uvedete ljude u to i da ste spremni na to što vas čeka isto tako odlazak s političke scene nikad ne može biti trenutačan, u hodu. Tako naglim odlaskom, kada nitko od birača nije percipirao da postoje problemi, vi ste osudili cijelu stranku na neuspjeh. Ne znam tko bi se sada mogao pojaviti kao novi lider. Tko god dođe, teško će biti lider', rekla je Leinert Novosel.

Na pitanje kakvi su savezi mogući u Saboru najesen prof. dr. sc. Pero Maldini, politolog, Sveučilište u Dubrovniku je rekao kako DP u jednom trenutku našao u prostoru koji je nekad nalazio pravaški scena koja je zamrla.



'Pokušajem oživljavanja desnice DP je okupio raznorodnu, vrlo heterogenu strukturu. Oni se niti danas ne zovu stranka nego pokret. Škoro je dao svoj pečat i uspjeh cijele te ekipe. Čini mi se da je nekako postrani ostao poslovni interes koji na neki način predstavlja gospodin Radić i gdje je došlo do pucanja. Nisu se uspjeli politički deklarirati nego prije toga se Škoro jako uživio u svoju ulogu i uzurpirao mjesto zbog čega se heterogena skupina pobunila. Tu je riječ i o velikim interesima i pitanje je bi li bio Škoro upravljiv i pitanje je li Škoro okupio ekipu ili je ona producirala Škoru da bi ih objedinio. Još je prerano govoriti hoće li doći do disolucije stranke pa bi to moglo značiti nekakvo preslagivanje u Saboru. Ni oni sami još ne znaju kako i na koji će se način razvijati situacija u DP-u', smatra Maldini.



Govoreći o mogućem 'nasljedniku' Škore na čelu DP-a Macan je rekao da se lider mora nametnuti. Smatra da Vanđelić neće biti na čelu DP-a, a da Penava ne može voditi stranku iz Vukovara.



'DP je maknuo ime Škore prije svih ovih događanja, bila je ideja da pokret ide od imena Škore i to im se sad brže dogodilo nego što su očekivali. Bit će im veliki izazov naći lidera i mislim da nema osobe koja na to pretendira, ali može se netko nametnuti do njihovih izbora', rekao je Macan.



Na pitanje može li DP opstati bez Škore Leinert Novosel smatra da teško, možda jedan njegov dio.



'Ne bi me čudilo da se neki članovi okrenu HDZ-u i prema Mostu, što je logično. Onaj koji je u najkomotnijoj poziciji je HDZ koji može gledati kako se oni, za koje vjeruju da su im naštetili na popularnosti, utapaju u vlastitoj poplavi. Na neki način se narušava povjerenje ljudi u mogućnost formiranja tradicionalne desne stranke', rekla je Leinert Novosel.



Smatra da su trebali strpljivo i ozbiljno politički raditi do idućih izbora na kojima bi polučili onda još bolji rezultat.



Oko 3500 članova SDP-a je izbrisano što je oko 10% ukupnog članstva. Na pitanje je li sada situacija 'tko preživi, pričat će' Skoko je rekao ako preživi stranka.



'Problem SDP-a je u tome da se nakon odlaska Milanovića problemi guraju pod tepih. Znamo da unutar stranke funkcionira nekoliko klanova koji se rovovski bore između sebe. To je bilo za vrijeme Bernardića, a dolaskom Peđe Grbina se očito ništa nije promijenilo. Nedostaje vizija kamo ide SDP, nedostaje novi identitet koji bi dao odgovore na ključna pitanja, a ne vraćao se u prošlost i živio na staroj slavi. Također SDP-u nedostaje lider, onaj koji će okupljati sve frakcije, a ne koji će rastjerivati. Peđa Grbin je korektan političar, ali nije za lidera ljevice', smatra Skoko.