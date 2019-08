Izgleda da imamo najbogatijeg ministra: Grlić Radman ima 11 nekretnina, dva BMW-a, a koliko tek ima na računu...

Radman premoćno najbogatiji

Ukupna vrijednost imovine Grlića Radmana i supruge iznosi oko 28,5 milijuna kuna, čime je on najbogatiji ministar Plenkovićeve vlade. Do sada je na tom glasu bio bivši ministar uprave Lovro Kuščević sa svojim bračkim nekretninskim carstvom teškim do devet milijuna kuna. Među bogatijima su i dva potpredsjednika Vlade, Damir Krstičević (6,7 milijuna kuna) i Zdravko Marić (3,5 milijuna kuna), no ni oni ni Kuščević ne mogu se uspoređivati s Grlićem Radmanom.