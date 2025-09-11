Izglasan rebalans proračuna, oporba kipti: 'Kojim povodom Tomašević sebi diže plaću?'

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na sjednici usvojili rebalans proračuna Grada Zagreba kojim se ukupni gradski proračun u iznosu od oko 2,94 milijarde eura, povećava za oko pet posto vrijednosti ili nominalno u visini od 147 milijuna eura, no uz oštru kritiku oporbe

Na Grad u užem smislu odnosi se 114 milijuna eura, a na proračunske korisnike 33 milijuna eura. Za predloženi rebalans gradskog proračuna glasalo je 25 gradskih zastupnika, a njih 16 glasalo je protiv. U Gradskoj upravi istaknuli su da su ključni razlozi za donošenje rebalansa zakonska obveza uključivanja rezultata iz prethodnog razdoblja, odnosno ostvarenog viška u prethodnom razdoblju u visini od 126 milijuna eura, kojim se u 2025. osiguravaju sredstva za povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenih u gradskim poduzećima i ustanovama te gradskoj administraciji, slijedom potpisivanja novih kolektivnih ugovora, kao i daljnje subvencioniranje cijena usluga Zagrepčanima koje pružaju gradska komunalna poduzeća. Rebalansom se usklađuju pojedine stavke proračuna s obzirom da je na nekim bilo potrebno povećanje sredstava, a na drugima smanjenje prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Sve kapitalne investicije idu dalje Gradska uprava pritom naglašava kako sve gradske kapitalne investicije idu dalje, iako se kapitalni rashodi na pojedinim stavkama smanjuju sukladno dinamici izvršenja radova. Gradonačelnik Tomislav Tomašević prihvatio je i inicijativu Kluba gradskih zastupnika SDP-a te je u rebalansu satnica pomoćnika u nastavi povećana za 10 posto, s 8,25 eura bruto po satu na 9,08 eura. "Time će više od 1600 pomoćnika u nastavi od ovog mjeseca imati 10 posto veću satnicu. Za tu mjeru rebalansom je osigurano 500.000 eura do kraja godine te dodatnih milijun i pol eura u 2026. godini", rekao je SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić. Nije prihvaćen amandman Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista, kojim su tražili da se omogući besplatan prijevoz svim srednjoškolcima, dakle i onima koji su navršili 18 godina, te studentima. Na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine su i prijedlozi odluka kojima se povećava plaća gradonačelniku Zagreba Tomaševiću, a smanjuje predsjedniku Gradske skupštine Mišiću.

Povećanje i smanjenje plaća Koeficijent plaće Tomaševića povećava se sa 6,65 na 7,14. Koeficijent plaće Mišiću se sa 6,50 smanjuje na 6,20. To znači da se Tomaševiću plaća povećava za nešto manje od 300 eura neto, a Mišiću smanjuje za nešto manje od 200 eura. Sukladno tome, povećavaju se plaće i Tomaševićevim zamjenicima za taj otprilike isti iznos, a smanjuju profesionalnim potpredsjednicima Gradske skupštine. Plaće rastu i pročelnicima i njihovim zamjenicima, pomoćnicima i voditeljima odjela te za oko 30 posto članovima uprava gradskih tvrtki - Zagrebačkom holdingu, ZET-u i Zagrebačkom velesajmu.