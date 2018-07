Izdan žuti alarm zbog grmljavinskog nevremena, a pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend

Petak će u cijeloj Hrvatskoj proći u znaku djelomice sunčanog i promjenjivog nevremena s naoblakom te mogućom kišom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

U kopnenim krajevima puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak, a uz obalu na jugozapadnjak i zapadnjak.

Temperature će se kretati od najnižih jutarnjih od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24, do najviših dnevnih od 25 do 30 stupnjeva Celzija.

U nedjelju bi trebalo biti sunčanije i bez padalina, pa će uživati izletnici, kao i oni koji su na moru.

