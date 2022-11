Prvi izborni rezultati, mogući neredi i Trumpova sudbina pod lupom Marijane Grbeše: Jako su važna ova tri momenta

U iščekivanju raspleta američkih izbora za Kongres, prof.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti, ujedno gostujuća profesorica na američkom Državnom sveučilištu u Pennsylvaniji, analizirala je za tportal prve rezultate i njihov mogući utjecaj na predsjedničke izbore 2024. S obzirom na današnji popriličan fijasko većine trampista, slijepo odanih bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, ali i uspjeh njegova mogućeg rivala Rona DeSantisa, nameće se pitanje: Hoće li Republikanska stranka u konačnici uopće nominirati Trumpa kao svog kandidata za izbore?

Ona se nedavno vratila u Zagreb iz Pennsylvanije pa može iz prve ruke svjedočiti o tamošnjim trendovima. Utoliko je veseli treći postizborni zaključak: odaziv mlađih birača bio je dosta velik, što je osobito važno u kontekstu sada već ukorijenjene predizborne fraze 'It's the economy, stupid', koja ukazuje na presudnost tema vezanih uz životni standard birača. Na ovim su izborima i neka druga pitanja bila izrazito važna.

'Nakon svega što je Trump napravio, njegova skandaloznog i kontroverznog ponašanja koje je u javnosti zapravo normaliziralo jedan tip ludila, uopće ne znam kako bi to moglo utjecati na DeSantisa. Taj republikanac, u Americi poznat i kao 'Trump 2.0', trenutno ima jako dobar momentum. Iz europske perspektive njegova politička agenda potpuno je neshvatljiva, ali za razliku od Trumpa, on je ipak dio strukture i mogao bi na jedan bizaran način utjeloviti mainstream i populističke pozicije te dobiti veliku podršku republikanaca', smatra prof. Grbeša Zenzerović.

'Abrams se godinama snažno borila za pravo na glasanje jer su upravo nevjerojatne smicalice kojima se to pravo pokušava onemogućiti neprivilegiranom stanovništvu, dakle tradicionalno zakinutima, manjinama i ljudima nižeg društvenog statusa, neobrazovanima, pa i bolesnima. Puno je načina na koje se to radi, najčešće onemogućavanjem pristupa biralištu, pa tako primjerice bolesnima u kuću neće doći član biračkog odbora, kako je to slučaj u drugim razvijenim demokracijama. Poraz Stacy Abrams zato je strašno važan - u lošem smislu', upozorava prof. Grbeša Zenzerović.

Po pitanju mogućnosti da upravo Georgia odredi konačne rezultate današnjih izbora, tumači da je u toj saveznoj državi politička situacija izrazito složena. A jesu li, u slučaju poraza republikanaca, izgledni novi neredi zbog neprihvaćanja izbornih rezultata? Dr. Oz još nije priznao poraz.

Efekt DeSantis

'To je moguće, već je i bilo nekih incidenata. Dovoljno govori i to što trećina Amerikanaca, uglavnom naravno republikanci, još uvijek misli da su predsjednički izbori na kojima je pobijedio Joe Biden bili ukradeni. U slučaju dr. Oza, ne vjerujem da on ima velike šanse ni karizmu mobilizirati ljude baš zbog toga što nije autentičan. Trumpa su drukčije percipirali i on bi mogao potaknuti pobunu, ali moguće je da će ga 'efekt' republikancima široko prihvatljivog DeSantisa spriječiti u tome, jer je sada ključno pitanje kako će se stranka postaviti. U svakom slučaju, bit će zanimljivo kad republikanci dobiju drugog potencijalnog kandidata, nekoga u koga republikanski birači mogu gledati kao u vođu koji artikulira njihove ideološke pozicije. Pitanje je hoće li se i dalje toliko držati Trumpa. DeSantis je vrlo iskusan i ako krene u kandidaturu, mislim da ima ozbiljne šanse', navodi prof. Grbeša Zenzerović.