Macron i Le Pen idu u drugi krug, gubitnici stali iza aktualnog predsjednika: 'Le Pen ne smije dobiti ni jedan jedini glas'

France, Ipsos-Steria projection:



Presidential election (first round)



Macron (EC-RE): 28.1% (+4)

Le Pen (RN-ID): 23.3% (+2)

Mélenchon (LFI-LEFT): 20.1%

Zemmour (REC-NI): 7.2% (n.a.)

…



+/- vs. 2017 election



