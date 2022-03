Izbjeglice non-stop pitaju za tečajeve hrvatskog jezika; mnogi ne planiraju tražiti status privremene zaštite

U Hrvatskoj je trenutačno više od 8300 izbjeglica iz Ukrajine. HTV-ova reporterka Ruža Ištuk u Zagrebu je o njihovim potrebama razgovarala s Marijom Maleško iz zajednice Ukrajinaca grada Zagreba

'Komuniciram s njima na dnevnoj bazi, još više to rade članovi naše zajednice, simpatizeri i svi koji su uključeni u pomoć izbjeglicama'. Trenutno je, kaže, ljudima koji su stigli iz Ukrajine veliki problem promatrati i prihvatiti to što se događa u njihovoj zemlji. Oni svi sjede pred televizorima, prate vijesti i ni sami još nisu svjesni da neće moći napustiti Hrvatsku za dva, tri tjedna ili za mjesec dana, rekla je za HRT.

'Teško je čovjeku koji je proživio to što je proživio, koji je istraumatiziran, objasniti s ljudske strane gledišta kako mora ovdje ostati dulje i pokušati živjeti normalno, ali mnogi od njih već su krenuli s djecom prema vrtićima i pogotovo prema školama. Djeca koja su starije školske dobi koji su na početku fakulteta, mnogi od njih planiraju nastaviti školovanje online. Polako, sve više dolazi do faze da će ih se sve više uključiti u obrazovni sustav i počet će se integrirati jer je bezbroj objekata civilne infrastrukture, uključujući obrazovne ustanove, bolnice i mnoge druge objekte jednostavno za mjesec dana neće se moći obnoviti, to je svima jasno, rekla je Marija Maleško.