pod kontrolom

Izbio požar na samitu COP30 u Brazilu

V. B./Hina

20.11.2025 u 19:12

Antonio Guteres
Antonio Guteres Izvor: EPA / Autor: FRAGA ALVES
Sudionici UN-ovog klimatskog samita COP30 evakuirani su nakon što je izbio požar u jednom paviljonu u Belemu u Brazilu

BBC-jevi novinari ugledali su plamen i dim u području paviljona prije nego što su izjurili van. Još nije poznato što je uzrokovalo požar.

Žena je odvezena u invalidskim kolicima, ali nije jasno je li to povezano s požarom.

Tisuće ljudi prisustvuju razgovorima UN-a o klimi, uključujući članove delegacija iz cijelog svijeta.

Požar koji je izbio na lokaciji COP30 u Belemu je "pod kontrolom", rekao je u četvrtak brazilski ministar turizma Celso Sabino, dodajući da nema ozlijeđenih.

"Već je pod kontrolom, vatrogasci iz savezne države Para su na mjestu događaja", rekao je ministar brazilskoj televiziji, nekoliko minuta nakon evakuacije mjesta održavanja međunarodne klimatske konferencije koja bi trebala završiti u petak.

tportal
