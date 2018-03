Ivana Kalogjera Brkić nominirana za 'Europsku građanku'

Hrvatska europarlamentarka Dubravka Šuica nominirala je osnivačicu portala i udruge 'Nismo same' Ivanu Kalogjeru Brkić za nagradu 'Europski građanin' koju Europski parlament svake godine dodjeljuje za iznimna dostignuća u promicanju europskih vrijednosti

'U bolesti nitko ne bi trebao biti sam..' Ta usamljenost prisutna je ne samo kada ste fizički sami, već i onda kada ste okruženi dragim ljudima, zbog čega je zajedništvo žena s iskustvom raka i 'pričanje svoje priče' za oboljele važno i na svoj način ljekovito. Spoznala je to i I vana Kalogjera Brkić kada joj je u svibnju 2015. u 52. godini života dijagnosticiran rak dojke, a potom je usred kemoterapije ostala i bez posla. Možemo o Ivani pričati kao ženi, majci, novinarki..., ali ovaj put govorimo o Ivani koja je mnogima pomogla da pobijede osjećaj usamljenosti i koja svojim pričama na portalu Nismo same svakodnevno daje podršku oboljelima od raka. Ivana je jedna od onih pojedinaca koji čine razliku', istaknula je zastupnica Dubravka Šuica u nominaciji za nagradu 'Europski građanin'.

Na portalu, koji je 7. ožujka proslavio prvi rođendan, Ivana Kalogjera Brkić objavila je više od sto intimnih ispovijesti oboljelih žena iz cijele regije (osim iz Hrvatske svoje su priče o borbi s bolešću podijelile žene iz BiH, Srbije, Crne Gore, s Kosova) te članova njihovih obitelji. 'Nismo same' s vremenom je prerastao u pokret hrabrih žena koje poručuju da bolest nije kraj, već početak novog života. No, Ivana tu nije stala. Istražujući potrebe bolesnica, pokrenula je projekt 'Nisi sama – ideš s nama' čiji je cilj pokrivanje troškova odlaska na kemoterapiju žena koje su slabijeg imovinskog statusa ili nemaju podršku obitelji. Udruga Nismo same u suradnji sa Zakladom 'SOLIDARNA' razvija i specijalizirani volonterski program podrške oboljelim ženama u obavljanju kućanskih poslova i brizi za djecu i obitelj.

'Kroz dugogodišnji rad na borbi protiv raka, a posebice organizacijom konferencija 'Fight&Win-Kako se oduprijeti raku?' diljem Hrvatske, zaintrigirala me priča ove hrabre žene, pravog borca koji je motivacija svim oboljelima, onima koji se bore s teškom bolešću ali i svima koji su pobijedili rak. Veseli me što ovom malom gestom možemo zahvaliti Ivani Kalogjeri Brkić na svemu što svakodnevno nesebično čini pomažući oboljelima i njihovim obiteljima. Nadam se da će moji kolege zastupnici prepoznati važnost ove nominacije te dati svoj glas Ivani i njenoj platformi ‘Nismo same’', naglasila je zastupnica Dubravka Šuica.