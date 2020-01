Istarski HDZ: Uljanik je preživo sve, ali ne i pustošenje najvećih istarskih sinova

U istarskom HDZ-u u srijedu su ocijenili kako su jalovi pokušaji vrha IDS-a da za propast "Uljanika" okrivi Vladu i drže sramotnim što predsjednik te stranke situaciju oko "Uljanika" koristi u svrhu političkog obračuna i samopromocije

"Upravo suprotno, on Uljanik koristi u svrhu političkog obračuna, bildanja mišića i samopromocije. Njegova tvrdnja 'da je Uljanik u nekoj drugoj županiji mi danas ovo ne bismo gledali', apsolutno je točna jer da je 'Uljanik' u nekoj drugoj županiji, IDS mu ne bi mogao ni primirisati, ne bi se preko noći mijenjali prostorni planovi s namjerom da se 'Uljanik' iseli iz Pule, ne bi se skrivečki dogovarao nekretninski biznis", ustvrdio je Šiljeg.

Podsjetio je da je Vlada u ovom mandatu za "Uljanik" izdvojila 4,2 milijarde kune iz državnog proračuna, devet mjeseci osigurana je isplata plaća radnicima, a Vlada je - u nastojanju da ne dođe do gašenja brodogradilišta - napravila sve što je u okviru zakona moguće.

"Vjerovnici 'Uljanika' danas su odlučili da 'Uljanik' s dugovima od oko pet milijardi kuna i imovinom od samo 1,75 milijardi kuna nema nikakve budućnosti. Dugovi 'Uljanika' znatno premašuju vrijednost njegove imovine, i to za gotovo tri puta. Ključno je pitanje kako je uspješno brodogradilište dospjelo u ovakve dugove, čiji je to bio interes i tko je za to odgovoran.

To su odgovori koje građani postavljaju i na koje mi želimo odgovore, te apeliramo na institucije da to istraže", poručio je Jurica Šiljeg.

"Uljanik je preživio dva svjetska rata, ali, unatoč brojnim naporima Vlade, nije uspio preživjeti pustošenje koje su mu omogućili oni koji se nazivaju najvećim istarskim sinovima", zaključio je predsjednik istarskog HDZ-a.

Inače, pulski gradonačelnik Boris Miletić ocijenio je u srijedu, nakon odluke Skupštine vjerovnika kako "Uljanik" d.d. kao krovna organizacija pulske brodograđevne kompanije, nema uvjete za nastavak poslovanja i ide u likvidaciju, da je sudbina "Uljanika" i njegovih radnika i dalje u rukama Vlade te kako je današnjom odlukom "produžena agonija radnika jer Vlada opet, po tko zna koji put, odugovlači s donošenjem odluke o sudbini brodogradnje u Puli".