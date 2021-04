Ispovijest roditelja žene osumnjičene da je na smrt isprebijala dvogodišnju kćer: 'Ako je to napravila, milijun posto nije bila toga svjesna'

Roditelji žene osumnjičene da je na smrt isprebijala dvogodišnju kćer uvjereni su da njihova kći nije odgovorna za zločin. Za Dnevnik Nove TV otkrili su zašto su majka i otac željeli da se djevojčica vrati u obitelj

Baka preminule djevojčice ne misli da je njezina kći djevojčici zadala silne hematome koje je malena imala. "Ne, to moja kćer nije napravila. Mi to ne vjerujemo, ako je napravila to, milijun posto nije to svjesno napravila ", poručuju baka i djed djevojčice.

Objasnili su što to znači da to nije svjesno napravila. "To znači da joj se nešto dešavalo u glavi ili neko, ne znam što. Uglavnom, nešto se događalo s njom", pojašnjavaju.

Roditelji žene tvrde kako ne mogu doći do nje, da je nisu uspjeli dobiti telefonski, no da su joj u zatvor poslali novac i odjeću.

Baka djevojčice napominje kako su njezina kći i suprug tražili da se djevojčica vrati u obitelj kako bi dobili roditeljski doplatak i financijska sredstva.

"To je muž tražio. Muž. On je bio za to", kaže baka djevojčice. Priznaje da su djevojčicu željeli natrag samo zbog novca. "Tako je. On je samo to tražio". Od svoje kćeri, kaže, to nije čula.

"Ne, od nje nikad to nisam čula. Dva puta je rekla da će njoj biti bolje kod udomitelja. Ja imam život patnički. I plakala i govorila, plakala i govorila. Ali, on je to tražio samo radi novca. On je nju jako maltretirao, u trudnoći je jako tukao. Ona je tu dolazila plava, ubijena", prepričava.