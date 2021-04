Mrak Taritaš: Problem nečinjenja je užasno velik grijeh, na primjeru smrti djevojčice vidimo kako to izgleda

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da Sabor treba obvezati Vladu na reformu sustava socijalne skrbi te najavila da će zbog toga u saborsku proceduru uputiti zaključak kojim se traže hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi te o udomiteljstvu i Obiteljskog zakona.

"Svi smo svjesni da su potrebne hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona i Zakona o udomiteljstvu. Zbog toga ću u saborsku proceduru uputiti zaključak koji obvezuje Vladu da u suradnji sa stručnjacima pripremi plan cjelokupne reforme sustava socijalne skrbi", kazala je u srijedu Mrak Taritaš na konferenciji za novinare povodom tragične smrti djevojčice iz Nove Gradiške.

Problem nečinjenja je užasno velik grijeh i na primjeru smrti djevojčice vidimo kako to izgleda. Vlada već dugo obećava reformu socijalne skrbi, mijenjaju se ministri, a od reforme nema apsolutno ništa. U ožujku 2019. godine imali smo slučaj na Pagu, u srpnju iste godine ubijena je socijalna radnica i Vlada je tada obećala do kraja godine uputiti novi zakon u proceduru, no, do danas se ništa nije dogodilo, upozorila je.