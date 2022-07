[UŽIVO] Plenković: Ostvarili smo hrvatski san; Jandroković: Radujte se, Hrvatice i Hrvati; Milanović: Pelješki most je financirala EU, ali to je naš novac

Hrvatska cijeli dan slavi otvaranje Pelješkog mosta. Ovdje pratite novosti iz minute u minutu

21.55 Uz spektaklurani vatromet Rimac Nevera i Pulićev bolid vozili su preko mosta jedan prema drugome. 21.50 Zoran Milanović, predsjednik RH kazao je da će ovaj most će ostati spomenik želji naše generacije da dođemo na drugu obalu slobode. 'Ovaj most ne bi bio moguć da mali broj ljudi prije 30 godina nije obranio Dubrovnik i građane Hrvatske. Bili bismo nedostojni ako bismo ikada zatajili taj naš dug časti i srca. Most nije podignut nikome na štetu ili inat, naročito ne na štetu BiH. Tako bismo razmišljali i da BiH nije domovina hrvatskog naroda. Ovaj je most na dobrobit svih ljudi, neovisno o socijalnom status, porijeklu i uvjerenjima (...) Pelješki most je najvećim dijelom financiran novcem EU, ali to je naš novac. Nitko nam ništa nije poklonio, niti nam neće pokloniti', rekao je predsjednik.

21.45 Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da ovaj most treba biti simbol svehrvatskog jednistva, 21.41 Plaža u Komarni ispod mosta prepuna je, tisuće ljudi se zabavljaju. Odjekuje 'Lijepa li si', pale se baklje... Stotine brodica u moru čekaju prvi prolazak ispod Pelješkog mosta. 21.33 U kratkom obraćanju premijer Andrej Plenković je naveo kako je ovo je povijesni dan za Hrvatsku kojim smo ostvarili smo državni, strateški i svehrvatski projekt.

'Ovo je projekt ponosa, zato što smo dio generacije koja je spojila hrvatski teritorij. To je potez u ravni onih ključnih trenutaka koje su nam priuštili hrvatski branitelji kada se stvara hrvatska sloboda. Dio smo kluba najrazvijenijih zemalja i to trebamo i znamo cijeniti. Ovaj projekt nas je na fascinantan način povezao s Kinom', kazao je premijer. 21.20 Videovezom obratio se kineski premijer Li Keqiang. Pelješki most je most promicanja prijateljstva Kine i Hrvatske, ali i odraz suradnje Kine i Europske unije za što će se Peking nastaviti zalagati, rekao je u utorak kineski premijer Li Keqiang na otvorenju Pelješkog mosta. >>>Cijeli članak<<<

21.13 Dubravka Šuica poručila je da će most svima na jugu omogućiti bolji i kvalitetniji život. Dodala je kako se mora istaknuti da je ovo najveći projekt koji je EU financirala u Hrvatskoj. >>>Cijeli članak<<<

21.05 'Ovo je takav trenutak koji će zlatnim slovima ostati upisan u suvremenoj povijest i Hrvatske i hrvatskog naroda. Osjećamo ponos jer most ovim ljudima ne predstavlja samo most u infrastrukturnom smislu, on će značiti okretanje jedne nove stranice u životu cijelog ovog kraja, a pravi značaj njegove izgradnje tek će se vidjeti, rekao je ministar Oleg Butković. >>>Cijeli članak<<<

20.46 'Pelješkom mostu veseli se cijela Hrvatska, to je svehrvatski projekt s podrškom svih građana. Imali smo zajedništvo u ratu, imali smo ga i za most, treba nam zajedništvo i u pitanju obrane, sigurnosti, zaštite jezika i književnosti od tuđih posezanja, osobito ovdje na hrvatskom jugu, rekao je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić. >>>Cijeli članak<<< 20.42 Nad mostom nadletjela Krila Oluje, kreću govori političara.

20.35 U tijeku je intoniranje Ode radosti, nakon čega slijedi Lijepa naša. 20.15 Započela je svečanost otvorenja mosta. Predstavljeni su svi visoki uzvanici, a potom se prešlo na kulturno-umjetnički program 'Neka prođu'. >>>Cijeli članak<<<

20.14 Veliki broj ljudi stigao je s barkama i brodovima podno mosta kako bi pratio otvaranje, a iz Ploča je isplovio trajekt koji je doveo građane s kojeg se prati otvaranje.

20.10 U Komarni i u Brijesti su reporterke HRT-a razgovarale s ministrom Olegom Butkovićem i voditeljem projekta izgradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta Jeroslavom Šegedinom. Obojica su istaknula ponos, sreću i zadovoljstvo koje osjećaju na današnji dan. No, kazao je Butković, tu ne stajemo, idemo dalje s velikim infrastrukturnim projektima.>>>Cijeli članak<<< 20.01 Most koji će jug Hrvatske povezati s ostatkom zemlje gradio se tri i pol godine, od srpnja 2018. do siječnja ove godine, njegova duljina je 2.404 metra, visina 55 metara, širina 22 i pol metra. U most je ugrađeno 68.000 kubičnih metara betona, ukupna masa čelične konstrukcije iznosi gotovo 33 i pol tone.>>>Cijeli članak<<< 19.55 Na svečanost otvorenja Pelješkog mosta stigli su svi visoki uzvanici: premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, niz ministara, ali i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja se fotografirala u društvu Nikoline Brnjac, ministrice turizma. Stigao je i predsjednik Zoran Milanović te se suzdržano rukovao s premijerom Plenkovićem, s kojim je već mjesecima u javnom sukobu oko niza tema. Pogledajte kako je to izgledalo.

19.47 Na prvoj, davnoj svečanoj ceremoniji otvaranja radova na izgradnji Pelješkog mosta, prije punih petnaest godina, Lucija Mrgudić iz Orebića bila je desetogodišnja djevojčica. Malo čega se sjeća osim treme uoči nastupa na velikoj pozornici, ali grohotom se nasmijala kada je - upravo danas - u javnost izronila jedna fotografija splitskog fotografa Borisa Kragića. Na njoj je upravo mala Lucija, stisnuta uz tadašnjeg premijera i Boga Sunca Ivu Sanadera. >>>Cijeli članak>>> 19.36 Niki Puliću, proslavljenom dubrovačkom automobilskom asu u njegovu bolidu i Matiji Reniću, razvojnom inžinjeru u tvrtki Rimac, u Neveri pripala je čast da prvi prođu Pelješkim mostom. O detaljima što će se dogoditi kada prođu mostom čitajte ovdje.

19.35 Mediji u BiH u utorak su opširno izvjestili o otvaranju Pelješkog mosta no posebnih reagiranja i komentara nije bilo uz iznimku ironične čestitke koju su iz oporbe u Republici Srpskoj uputili članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. >>>Cijeli članak<<< 19.25 'Ovaj projekt izveden je u skladu prekrasnog podneblja, prekrasne arhitekture i velikog truda oko ugovaranja projekta iz europskih fondova. Za sve nas je ovo emotivan dan', istaknuo je premijer Andrej Plenković u Dnevniku Nove TV. Na pitanje kad će autocesta do Dubrovnika, Plenković je istaknuo da će se u ovoj godini dovršiti autocesta od mađarske granice do Osijeka, bit će probijena druga cijev tunela Učka... 'Moramo nastaviti raditi da ovaj dio stare magistrale prema Dubrovniku učinimo funkcionalnijim. Došao sam iz Dubrovnika, tamo su svi oduševljeni, i domaći i strani gosti, danas ipak treba posvetiti dan mostu', rekao je premijer. Premijer se potom uključio i u program RTL televizije, gdje je komentirao da su odnosi s Kinom podignuti na razinu kakvu nikad ne bismo imali. 'Osim toga, most je fascinantno lijep. Ovo su trenuci koji se događaju jednom u životu', rekao je Plenković. >>>Cijeli članak<<<

19.05 Luka Jakobušić, predsjednik Hajduka, kazao je da nešto spaja ne može biti loše. 'Onaj tko je jednom prešao preko Neuma u vrijeme sezone zna što on znači za jug Hrvatske. Drago mi je da se Vlada sjetila Hajduka. Hajduk i most spajaju Dalmaciju i Hrvatsku', kazao je Jakobušić. 18.59 Na otvaranje mosta stigli su isaborski zastupnici Mosta Božo Petrov i Miro Bulj. Petrov je za tportal rekao da most za jug Hrvatske znači kisik. 'Napokon je hrvatski teritorij povezan. Svi se trebamo radovati i biti sretni', kazao je Petrov i dodao da čestita svim Vladama koje su u zadnjih 10 godina izmijenile. 18.37 Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, rekao je da je sve spremno i kad se steknu uvjeti nakon proslave, kad sve bude sigurno i očišćeno, most se pušta u promet. "To će možda biti u ponoć, možda u tri ujutro. Naš posao je sigurnost prometa", rekao je za N1.

18.29 'Prije 536 godina jedan Nijemac prolazio je našom stranom Jadrana, opisivao gradove i slikao ih. Kad je došao pred Dubrovnik, rekao je 'Ovo je glavni grad hrvatskog kraljevstva'. Mi smo s ovim Pelješkim mostom nekadašnje hrvatsko kraljevstvo, a danas Republiku Hrvatsku, ponovo povezali. Svima onima čije srce, ruke, um i sredstva stoje iza ovog velikog postignuća jedno veliko hvala', rekao je Dražen Budiša, potpredsjednik u vladi Ivice Račana i svojedobni predsjednik HSLS-a. Budiša je viđen u društvu svog političkog nasljednika, saborskog zastupnika i bjelovarskog gradonačelnika Darka Hrebaka.

18.11 Na otvorenju Pelješkog mosta susreli smo i Božidara Kalmetu, ministra prometa u vladi Ive Sanadera prilikom kojega je - kako se sjećaju neki, više puta - započinjala izgradnja mosta. ' Ja sam ushićen, ovo je čudo da je nakon toliko vremena Hrvatska spojena. Ovo je i gospodarski, turistički, geopolitički, geostrateški... strašan projekt za hrvatsku sadašnjost i budućnost. Čestitam Vladi Andreja Plenkovića što je ovaj projekt završen', kaže Kalmeta.

Zamoljen da se prisjeti više ceremonija otvaranja održanih tijekom njegovog mandata na čelu ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Kalmeta kaže: 'Sve je to bio korak naprijed... Upornici su ostali isti, neki stupovi su srušeni. Ne znam sve detalje, ali bitno je da je danas i završen.' 17.50 Naš novinar Damir Petranović javlja kako je već krenula generalna proba za svečanost koja započinje u 20.15 sati. Među uzvanicima viđeni su splitski gradonačelnik Ivica Puljak, njegova supruga i saborska zastupnica Marijana Puljak, šibenski župan Marko Jelić i niz drugih javnih osoba.

16.57 Pelješki most je istaknuti projekt promicanja kineske opreme, tehnologije i znanja u građevinskoj industriji u Hrvatskoj i svijetu, a produbit će obostrano korisne odnose Kine i Hrvatske te Europske unije, rekao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin u intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua. >>>Cijeli članak<<< 16.44 U mjestu Komarna, tik ispod mosta, sprema se opća fešta. Mihovil se taman muči s plinom, pa stavlja golemi kotao na vatru. Nasjeckana kapula grize oči. 'Rižot, rođo, rižot od trideset kila mesa! Bit če za svih!', veselo nam govori. 'Obećali su mi neki suncobran, ali neka ga nema. Draži mi je ovaj mediteranski ugođaj', smije se.

U šali, naravno: u Komarni gore nebo i zemlja. Neizdrživo je vruće. Deset metara dalje čeka nas odojak na ražnju. Nataknut, posoljen, spreman. Toliko je vruće da vatru skoro ne treba paliti. 'Petnaest kila, neka ga', informira nas Ante.

Domaćin je, jedan od samo sedamdesetak stalnih stanovnika Komarne. Pitamo ga za Kineze, radnike s kojima su živjeli tri godine. 'Ma dobri su, tihi i pristojni. Ali nije baš da su laki za potegnuti novčanik: više potroše ovi naši u jednu večer nego Kinezi u tri miseca", slikovit je Ante. Točionici su spremni, lokalna ekipa već je na radnoj temperaturi. Sprema se i koncert lokalnog benda, a onda spektakl. Iz Komarne, naime, puca spektakularan pogled na most, a onda u na večerašnji vatromet. Vidjet će ga ovi ljudi bolje nego Plenković i Milanović. 16.24 Policijski brod koji nosi ime Miroslava Blaževića Čađe, hrvatskog policajca koji se žrtvovao bacivši se na oklopni transporter, spasivši tako živote brojnih civila, prošao je danas ispod Pelješkog mosta, što je obilježio MUP na svojim stranicama.

Dok obilježavamo obljetnicu pogibije 13 redarstvenika u Strugi Banskoj i istinskog heroja Miroslava Blaževića - Čađe, policijsko plovilo s njegovim imenom prolazi ispod Pelješkog mosta. Samo jedan kratki trenutak, a toliko govori o povijesti države i naroda. pic.twitter.com/JZD0NXgxtk — MUP-RH (@mup_rh) July 26, 2022

16.14 Slovenija je u utorak čestitala Hrvatskoj na otvaranju Pelješkog mosta uz poruku da je današnji dan 'povijestan' za Hrvatsku te izrazila zadovoljstvo što je Zagreb za projektanta odabrao slovenskog inženjera. >>>Cijeli članak<<< 16.00 Most je zatvoren u 16 sati za građane kako bi se obavile posljednje pripreme za svečano otvaranje zakazano za 20 sati. 15:41 Uzimajući u obzir vrućinu i velik broj posjetitelja, ako vam zatreba pomoć, obratite se s punim povjerenjem najbližem policajcu, objavili su iz MUP-a.

Kako bi sve proteklo u svečanoj atmosferi, za sigurnost posjetitelja brine policijski Stožer koji koordinira svim žurnim službama. Obzirom na vrućinu i velik broj posjetitelja, ukoliko vam zatreba pomoć obratite se s punim povjerenjem najbližem 👮‍♂️👮‍♀️. #SpajamoHrvatsku pic.twitter.com/UTsDhSGTVq — MUP-RH (@mup_rh) July 26, 2022

15:09 Ministar zdravstva Vili Beroš putem Twittera je poručio da je otvaranje Pelješkog mosta dobro i za pacijente koji gravitiraju dubrovačkoj i splitskoj bolnici. 'Pelješkim mostom spajamo Hrvatsku i premošćujemo sve što nas dijeli, na svim razinama, uključujući hrvatski zdravstveni sustav. Novim mostom dodatno spajamo pacijente koji gravitiraju prema Općoj bolnici Dubrovnik i KBC-u Split, pružajući im još bržu zdravstvenu skrb i bolje ishode liječenja', poručio je ministar.

14:45 'Otvaranje Pelješkog mosta konačno spaja hrvatski teritorij u jednu cjelinu. Osim što je to naš jasan strateški cilj, ujedno je cilj EU-a. Važnost Pelješkog mosta vidi se i u činjenici da je njegovu izgradnju podržao i SAD, dominantno financirao EU, a izgradila kineska poduzeća uz nadzornu kontrolu hrvatskih institucija i stručnjaka', komentirao je otvaranje Pelješkog mosta predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović. Što je još rekao Burilović, pročitajte ovdje. 14:37 Stisla žega, teško se diše, curi znoj, orkestar cvrčaka upravo izvodi svoju simfoniju. Bitka traje za svaki komadić hlada. A opet, nikakve nervoze nema - pjesma teče bez prestanka, slijeva se prema obližnjem ljepotanu. Svi su u niskom startu da ga napokon zajašu... Cijelu reportažu Damira Petranovića s otvaranja Pelješkog mosta pročitajte ovdje. 14:06 Pelješki most otvoren je do 16 sati za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati se do prvog pilona. Sa sigurnosnog aspekta sve se odvija u najboljem redu. Na okolnim prometnicama promet je lagano pojačan. Pozivamo građane na pridržavanje uputa na terenu, poručili su iz MUP-a.

Pelješki most otvoren je do 16 sati za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona. Sa sigurnosnog aspekta sve se odvija u najboljem redu. Na okolnim prometnicama promet je lagano pojačan. Pozivamo građane na pridržavanje uputa 👮‍♂️ na terenu. #SpajamoHrvatsku pic.twitter.com/1fEQ9XQubO — MUP-RH (@mup_rh) July 26, 2022

13:50 Hrvatska narodna banka danas je u optjecaj pustila kovanicu od 25 kuna s motivom Pelješkog mosta. Autor idejnog i likovnog rješenja akademski je kipar Damir Mataušić. Nova prigodna optjecajna kovanica otkovana je u Hrvatskoj kovnici novca i izdaje se u količini od 30.000 komada. Na ulazu u Hrvatsku narodnu banku, u samom centru grada, stvorila se poprilična gužva, a građani su pohrlili kako bi kupili prigodne kovanice od 25 kuna s motivom Pelješkog mosta. Više pročitajte ovdje.

13:00 Bivši ministar pravosuđa Ante Šprlje za N1 je komentirao utrku lađama koja je pokrenuta povodom otvaranja Pelješkog mosta. 'Poziv je došao prije 15-ak dana, sudjeluje 12 ekipa, uključujući lađarice, na koje smo posebno ponosni. Tako je bilo i u povijesti, jer žene su vozile lađe', rekao je. Kaže da je zadovoljstvo vidjeti svakoga tko dolazi na maraton. Osvrnuo se na događaj koji se odvio prije 10 godina, kada su se iz prosvjeda zbog spore izgradnje mosta spojile lađe u zaljevu. 'Bio je cilj pokazati cijeloj Hrvatskoj, pa i ostatku Europe, da je to nama potrebno. Nekoliko tisuća ljudi je bilo tu gdje smo mi sada, koji su pokazali veliko srce i tada smo znali da će most biti izgrađen', rekao je. Kaže da je most 'simbol jedinstva hrvatskog naroda'.

12:30 'Odlučili smo izgraditi most i ja sam rekao da nema šanse da ga u našem mandatu ne izgradimo. I to sam rekao na sjednici Vlade 2017. godine, kada još nije bilo ni potpisano sufinanciranje. Onda je BiH počela problematizirati projekt. Tu sam vidio da moramo biti još ustrajniji u svom naumu da izgradimo taj most. Shvatio sam da je most nužan, a ne neki luksuz', rekao je Andrej Plenković u Dubrovniku, prenosi N1. 12:25 Otvara se Pelješki most, jedan od najvećih projekata u Europskoj uniji i Hrvatskoj financiran sredstvima kohezijske politike. EU je u projektu sudjelovao s 357 milijuna eura. Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: 'Pelješki most ubrzat će gospodarski razvoj i ojačati teritorijalnu koheziju južne Dalmacije i Hrvatske u cjelini. Projekt je iznimno važan za Hrvatsku, ali i za Europsku uniju. Ovaj je most simbol europske solidarnosti i pokazatelj financijske i političke podrške Hrvatskoj. Uvjerena sam da će znatno poboljšati svakodnevni život građana i biti važna sastavnica razvoja Hrvatske.' Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: 'Od srca čestitam Hrvatskoj na ovom ogromnom poslu. Izgradnja mostova, odnosno povezivanje područja i ljudi jedna je od glavnih zadaća EU-a. Metaforičke mostove gradimo svaki dan, a danas im dodajemo impresivan pravi most, fizičke veze koje imaju isti cilj: zbližavanje ljudi i osnaživanje Europske unije i država članica.'

12:17 Izgradnju jednog od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Republici Hrvatskoj pratio je i sustav Sentinel-2 programa Copernicus, javlja Oikon.hr. Time-lapse prikazuje područje Pelješkog mosta na snimkama satelita Sentinel 2A i Sentinel 2B u razdoblju od 2017. godine do nekoliko dana prije službenog otvaranja i puštanja u promet. Cijeli članak pročitajte ovdje. 12:15 Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je nove investicije u prometnu infrastrukturu govoreći povodom otvaranja Pelješkog mosta. Više pročitajte ovdje. 12:10 U 12 sati počeo je maraton lađa. U revijalnoj utrci sudjeluju mnoge ekipe. 'Simbolika je spajanje dviju obala Pelješkog kanala. Nekada u povijesti je neretvanska lađa gospodarila ovim dijelom Jadrana i spajala dvije obale, danas imamo ovaj prelijepi most koji spaja te dvije obale. On predstavlja simboliku tog vremena s današnjim', rekao je prvi među lađarima, Luka Oršulić, za HRT. 12:05 Hrvatska u utorak otvara dugo iščekivani most koji će spojiti njezinu južnu jadransku obalu, uključujući Dubrovnik, s ostatkom zemlje, zaobilazeći tako uski pojas teritorija BiH, piše u utorak AFP i prenosi oduševljenje stanovnika krajnjeg juga zemlje koji se više neće osjećati zapostavljeno. Više pročitajte ovdje.

12:03 Saborski zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković zapitao se zašto otvaramo most kojem nedostaje sedam kilometara ceste. Više pročitajte ovdje. 11:52 Luka Bebić, bivši predsjednik Hrvatskog sabora, jedan od istaknutih članova vladajuće stranke, kojega neki smatraju jednim od idejnih začetnika Pelješkog mosta, sretan je što je velebni projekt realiziran. 'Svako ljeto pratio sam napredak izgradnje dalekozorom koji su mi djeca poklonila za rođendan', rekao je Bebić. Što je još kazao, pročitajte ovdje. 11:35 Pao je i prvi poljubac na Pelješkom mostu.

11:06 Na otvorenje Pelješkog mosta pristižu brojni građani iz cijele Hrvatske. 'Očekujemo velik broj uzvanika i građana Hrvatske i to je za policiju velik sigurnosni izazov. Sa sigurnošću mogu potvrditi da smo spremni i očekujemo da će svečano otvorenje proći u najboljem sigurnosnom okruženju', rekao je Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije, za HRT. Istaknuo je da se građani mostom mogu prošetati od 10 do 16 sati, nakon čega će biti zatvoren radi završnih priprema. Dodao je i da očekuju sitne poteškoće u prometu te mole sve za strpljenje.

10:58 Pelješki most, uz prometnu funkcionalnost povezivanja s jugom Hrvatske, postaje nova turistička atrakcija, o čemu već strani mediji rade priloge, a bit će i dio turističke promocije zemlje te se očekuje da dodatno potakne turističku potražnju za jugom, ističe direktor HTZ-a Kristjan Staničić. Više pročitajte ovdje. 10:32 Opća bolnica u Dubrovniku u utorak će raditi samo do 13 sati. Odlučio je tako ravnatelj bolnice Marijo Bekić, javlja Dnevnik.hr. U odluci ravnatelja, koju su objavili, navodi se da je preporučeno radno vrijeme do 13 sati zbog otvaranja Pelješkog mosta koji je, kako se navodi, od iznimne važnosti za žitelje Dubrovačko-neretvanske županije. Više pročitajte ovdje. 10:27 Novinar tportala među prvima se provozao Pelješkim mostom.

10:15 Povodom otvorenja Pelješkom mosta oglasilo se i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Pelješki most spaja Hrvatsku ne samo teritorijalno, nego i na simboličkoj razini, događaj je to koji nas ujedinjuje i poziva na zajedništvo, isto ono koje nas je dovelo do pobjede u Domovinskom ratu. Spajanje sjevera i juga Hrvatske generacijski je projekt, a svečanost otvorenja Pelješkog mosta povijesni događaj u kojem sudjeluju hrvatski branitelji iz svih krajeva naše domovine. Uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, među uzvanicima su predstavnici svih gardijskih brigada, specijalne policije iz Domovinskog rata, pričuvnih postrojbi Zbora narodne garde i drugih postrojbi Hrvatske vojske, hrvatskih ratnih vojnih invalida i logoraša srpskih koncentracijskih logora, uključujući predstavnike dubrovačkih branitelja. 9:58 Veselo je na svečanosti otvorenja Pelješkog mosta. Ne nedostaje ni pjesme. Dvojac s Brača i prijatelj iz Osijeka žele biti među prvima koji će prijeći most.

9:41 Jedan od sudionika utrke DU Motion bio je i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. 'Trebalo mi je malo više od 36 minuta. Vraga sam u dobroj formi, ali vodi te cilj. Danas je RH postigla višestoljetni cilj', kazao je bivši gradonačelnik, dodajući da danas 'imamo jedinstvenu Hrvatsku' te da je most ideja branitelja koji su ginuli za ovu zemlju, a ne političara.

9:35 'Konačno smo dočekali povijesni dan - spajanje hrvatskog teritorija, drago mi je da je moja generacija to dočekala. U Komarni i Kleku ljudi će feštati do sitnih sati, obilježit će taj zaista jedinstven dan', izjavio je Smiljan Mustapić, načelnik Općine Slivno za HRT. U ove četiri godine, uz gradnju i rast ovog mosta, rasla je i Komarna, kaže Mustapić, širili su se i turistički kapaciteti. Planirana je izgradnja dva turistička hotela - u Blacama i u Dubi, napokon je čitava županija povezana i neretvanski izleti ponovno mogu biti vrlo aktualni, kaže te očekuje bum u razvoju Slivna, Neretve i općenito županije. 9:30 Kinesko veleposlanstvo u Hrvatskoj poslalo je povodom otvaranja Pelješkog mosta priopćenje u kojemu podsjećaju na proces izgradnje i ističu da je ovaj projekt bio važan i za Hrvatsku i za Kinu. Više pročitajte ovdje. 9:00 Slavlje se nastavilo utrkom preko Pelješkog mosta. Oko 250 sudionika trči do sredine mosta, a zatim natrag. Staza je ukupno duga oko pet kilometara. 8:30 Budnicom više lokalnih orkestara i nastupom mažoretkinja u Brijesti je počeo svečani program otvorenja Pelješkog mosta.

Uz limenu glazbu i nastup mažoretkinja na Brijesti započeo program otvorenja Pelješkog mosta. @N1infoZG #N1info pic.twitter.com/FnwaGVa7II — Vesela Šegvić (@segvic_vesela) July 26, 2022

8.21 Branitelji koji su došli iz Vukovara prvi su prošli preko Pelješkog mosta.

8:00 Ispucani su plotuni kojima je najavljena velika svečanost otvorenja Pelješkog mosta. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku upoznati se s bogatom kulturno-umjetničkom baštinom i običajima gradova i općina s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom održavanja ceremonije otvorenja Pelješkog mosta u utorak 26. srpnja Ravnateljstvo policije u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom provodit će posebne mjere osiguranja. Pristup odmorištu Brijesta odvijat će se isključivo preko prometnog čvora Brijesta te će za posjetitelje biti osiguran određen broj parkirnih mjesta.