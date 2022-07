Kineski veleposlanik: Pelješki most podiže suradnju Kine i Hrvatske na novu razinu

Pelješki most je istaknuti projekt promicanja kineske opreme, tehnologije i znanja u građevinskoj industriji u Hrvatskoj i svijetu, a produbit će obostrano korisne odnose Kine i Hrvatske te Europske unije, rekao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin u intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhuau.

Pelješki most nazvao je simbolom plodne suradnje Pekinga i Zagreba u okviru šire suradnje između Kine i zemalja srednje i istočne Europe (Kina + 17).

To je do sada najveći infrastrukturni projekt kineske strane u Hrvatskoj, rekao je Qi dodavši da je Pelješki most doživio kao znak dobre suradnje Kine i Europe.

Projekt je uvelike pridonio gospodarskom rastu u Hrvatskoj i šire u Europi jer je kontinuirano zapošljavao više od 250 lokalnih ljudi, istovremeno pomažući u usavršavanju inženjerskih, tehničkih i upravljačkih vještina, čime je učinkovito poticao razvoj lokalnih poduzeća i promicao gospodarski i društveni razvoj Hrvatske, rekao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj.

U projektu je sudjelovalo 18 projektantskih i konzultantskih poduzeća, 45 građevinskih tvrtki u EU-u, 112 globalnih dobavljača opreme i materijala, rekao je Qi.

Veleposlanik je dodao da su kineska poduzeća strogo slijedila relevantne propise EU-a i Hrvatske o zaštiti okoliša.

Qi je rekao da je bio svjestan bojazni lokalnih proizvođača kamenica glede mogućih negativnih utjecaja projekta na kvalitetu i obujam proizvodnje tih morskih plodova u obližnjem Malostonskom zaljevu.

No zahvaljujući najvišim standardima zaštite okoliša koji su se poštovali tijekom cijelog projekta, nije uočen nikakav negativan utjecaj. Naprotiv, most je otvorio nove trgovinske rute, istaknuo je Qi.

Očekuje se da će otvaranje novog mosta dodatno produbiti međusobno političko povjerenje između Kine i Hrvatske, ojačati usklađenost razvojnih strategija dviju strana i proširiti suradnju u raznim područjima poput gospodarstva i trgovine, rekao je.

Ukratko, to će podići sveobuhvatno kooperativno partnerstvo Kine i Hrvatske na novu razinu, zaključio je Qi.