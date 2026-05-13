Iranskoj nobelovki Mohammadi zdravlje se naglo pogoršava

Bi. S. / Hina

13.05.2026 u 23:29

Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ
Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi znatno se pogoršalo zbog napredovanja vaskularne bolesti, objavila je u srijedu njezina zaklada

Mohammadi, koja je bila u zatvoru u iranskom gradu Zandžanu, prebačena je u teheransku bolnicu u nedjelju.

Medicinski tim koji liječi Mohammadi objavio je da je 'dio središnjeg živčanog sustava u mozgu odgovoran za autonomnu kontrolu i preciznu regulaciju krvnog tlaka pretrpio funkcionalno oštećenje'.

Pedesetčetverogodišnjakinja je trenutačno hospitalizirana, a njezini su liječnici naglasili da se 'ne smije vratiti u zatvorsko okruženje zbog svoje fizičke nesposobnosti da izdrži daljnje stresne uvjete'.

Mohammadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena i smrtne kazne u Iranu, kao i za svoju predanost ljudskim pravima i slobodi.

S obzirom na to da je bila zatvorena kad je dobila nagradu, u njezino su je ime primila njezina djeca.

Izbila nova neugodna zaraza na brodu: Jedan putnik preminuo, 1700 ih zadržano
Zelenski: Ubijeno šestero ljudi, Rusija lansirala barem 800 dronova
Policija podigla kaznenu prijavu protiv napadačice na Filipinca: Prijeti joj zatvor

