Iranskoj nobelovki Mohammadi zdravlje se naglo pogoršava

Medicinski tim koji liječi Mohammadi objavio je da je 'dio središnjeg živčanog sustava u mozgu odgovoran za autonomnu kontrolu i preciznu regulaciju krvnog tlaka pretrpio funkcionalno oštećenje'.

Mohammadi, koja je bila u zatvoru u iranskom gradu Zandžanu, prebačena je u teheransku bolnicu u nedjelju.

Pedesetčetverogodišnjakinja je trenutačno hospitalizirana, a njezini su liječnici naglasili da se 'ne smije vratiti u zatvorsko okruženje zbog svoje fizičke nesposobnosti da izdrži daljnje stresne uvjete'.

Mohammadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena i smrtne kazne u Iranu, kao i za svoju predanost ljudskim pravima i slobodi.

S obzirom na to da je bila zatvorena kad je dobila nagradu, u njezino su je ime primila njezina djeca.