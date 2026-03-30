Iran bi mogao postati 'novi Vijetnam': Pentagon razmatra ova dva iznimno opasna scenarija

Sve su glasnije spekulacije da bi američki predsjednik Donald Trump mogao razmotriti slanje kopnenih snaga u Iran. Iako takva odluka još nije donesena, vojni analitičari već razrađuju moguće scenarije – i upozoravaju da bi mogli biti iznimno rizični

SAD je nedavno obilježio godišnjicu Vijetnamskog rata, a paralelno s tim stigle su vijesti o raspoređivanju američkih vojnika u blizini Irana. Prema potvrdi Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), oko 3500 marinaca stiglo je na brod USS Tripoli, specijaliziran za amfibijske operacije. Uz to, u regiju su upućene i tisuće vojnika iz 82. zračno-desantne divizije, dok ukupni broj raspoređenih snaga, prema pojedinim izvješćima, doseže i do 10.000 vojnika spremnih za kopnene operacije. Analitičari upozoravaju da bi eventualni ulazak američkih snaga u Iran mogao naznačiti sličan razvoj događaja kao u Vijetnamskom ratu – počeo je zračnim napadima, a zatim prerastao u dugotrajan i krvav sukob.

Prvi scenarij: Zauzimanje ključnog naftnog otoka Jedan od najčešće spominjanih ciljeva je otok Harg u Perzijskom zaljevu, preko kojeg prolazi velik dio iranskog izvoza nafte. Trump je ranije dao naslutiti takvu mogućnost, izjavivši da bi ‘uzeo iransku naftu’, a otok Harg opisao je kao relativno lak cilj. Ipak, nije jasno radi li se o stvarnom planu ili tek o političkom pritisku. Stručnjaci upozoravaju da bi američke snage na otoku bile izložene stalnim napadima iranskih projektila i dronova, što ovu operaciju čini izuzetno opasnom, piše Handelsblatt. Drugi scenarij: Potraga za obogaćenim uranom Druga opcija uključuje izvlačenje oko 400 kilograma visoko obogaćenog urana iz Irana, za koji se vjeruje da se nalazi u podzemnim nuklearnim postrojenjima poput onih u Natanzu i Isfahanu. Prema riječima šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafaela Grossija, taj materijal mogao bi biti ključan za razvoj nuklearnog oružja. No, takva operacija zahtijevala bi precizno lociranje materijala, njegovo osiguranje i transport – sve to pod neprijateljskom vatrom.