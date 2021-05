Inzko: Schmidt će uskoro biti imenovan za novog visokog predstavnika u BiH

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko najavio je kako bi njegov nasljednik na toj dužnosti mogao biti vrlo brzo imenovan te kako će, unatoč protivljenju Rusije, tu dužnost preuzeti konzervativni njemački političar Christian Schmidt.

"Mislim da će odluka pasti već sljedećih dana. Vijeće za provedbu mira (PIC) će o tome raspravljati i Schmidt ima ogromne šanse budući da ga podržavaju sve zemlje-članice PIC-a osim jedne", kazao je Inzko u intervjuu za Radio Federacije BiH.

Dodao je kako se raduje dolasku novog visokog predstavnika jer je na tome i osobno inzistirao a misli kako je potrebno snažnije angažiranje država poput Njemačke u BiH. Za Schmidta je ocijenio kako će biti "pravo osvježnje i prav stvar za BiH" jer donosi ogromno iskustvo i spremnost da sustavno i odlučno djeluje na temelju svog iskustva.

"Četiri puta sam bio u uredu Angele Merkel i uvijek sam isto rekao: Molim vas da se više angažirate i molim vas da ne zaboravite da ima 20 vojnika iz Čilea u Sarajevu a nema ni jednog Nijemca i to nije normalno. To navodim samo kao primjer, jer je važno da se europske sile angažiraju i to se sada dogodilo i zato mi je drago", rekao je austrijski diplomat koji je na dužnosti vidokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH još od ožujka 2009. godine.