Inspektori nadzirali trgovine blizu škola: Maloljetnicima prodavali duhan i energetsko piće

Nadzori su provedeni od 7. do 11. rujna, prvenstveno u objektima u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova.

U sklopu akcije provedena su 73 inspekcijska nadzora, pri čemu je u tri slučaja utvrđena prodaja duhanskih i srodnih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, u jednom slučaju utvrđena je prodaja energetskog pića osobi mlađoj od 18 godina, a u dva slučaja je utvrđeno da na prodajnom mjestu nije bila istaknuta oznaka o zabrani prodaje tih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.

U odnosu na utvrđene povrede, tržišna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere.

U slučajevima kada se utvrdi prodaja alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol te prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina Zakonom o trgovini propisane su novčane kazne za pravnu osobu u iznosu od 660 do 39.810 eura te za fizičku osobu-obrtnika i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 530 do 9.290 eura.

Vezano uz zabranu prodaje duhanskih i srodnih proizvoda osobama mlađim od 18 godina kao i isticanje oznake o zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina, Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda propisane su novčane kazne - za pravnu osobu u iznosu od 9.290 do 19.900 eura te za fizičku osobu-obrtnika i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 660 do 2.000 eura.

DI napominje kako istovjetne nadzore tržišni inspektori provode tijekom cijele godine.

Tako je od 1. siječnja ove godine do danas obavljeno ukupno 788 inspekcijskih nadzora u kojima je izvršena kontrola odredbi Zakona o trgovini vezano uz zabranu prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol osobama mlađima od 18 godina, isticanja oznake o zabrani njihove prodaje, te prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina u kojima je utvrđeno 12 povreda propisa.

U istom razdoblju obavljeno je 764 inspekcijska nadzora u kojima je izvršena kontrola odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda u kojima je utvrđeno devet povreda propisa.

Riječ je, istaknuli su iz Državnog inspektorata, o izuzetno kompleksnim inspekcijskim nadzorima u kojima inspektor treba utvrditi činjenično stanje, odnosno sam čin tj., trenutak prodaje osobi mlađoj od 18 godine, što predstavlja značajan izazov u postupku dokazivanja.