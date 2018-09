Inicijativa tri mora prebrodila porođajne muke i više nije američki trojanski konj

Ovog tjedna na samitu u Bukureštu napravljen je još jedan korak naprijed u postavljanju Inicijative tri mora, koja predstavlja labavi forum 12 zemalja srednje i istočne Europe, u ozbiljan politički projekt

Inicijativa tri mora politička je platforma koju su pokrenuli 2015. godine hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i poljski predsjednik Andrzej Duda, a uključuje 12 članica Europske unije koje se nalaze između Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija).

Glavna težnja zemalja uključenih u Inicijativu tri mora je uspostaviti suradnju, koja je do sada često bila zanemarena, na području između Baltika, Crnog mora i Jadrana, posebno u svjetlu sve kompleksnijih međunarodnih prilika. Ciljevi Inicijative su poboljšati povezanost unutar regije na području energetike, transportne infrastrukture te digitalnih komunikacija, kao i smanjiti jaz između zapadne i istočne Europe. Jedan od glavnih projekata bi pritom trebala biti Via Carpatia od Baltika do Soluna. Hrvatska predsjednica je u Bukureštu predstavila 11 hrvatskih projekata, od kojih je svakako financijski najteži izgradnja Jadransko-jonskog plinovoda. Na gospodarskom forumu predstavljeno je ukupno 40 infrastrukturnih međunarodnih projekata vrijednih oko 40 milijarda eura. Upravo realizacija projekata trebala bi biti iduća faza razvoja Inicijative, kako je rekao domaćin, rumunjski predsjednik Klaus Iohannis.