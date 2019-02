Infektolog o cijepljenju: Pripadnici antivakcinalnog pokreta vole se pozivati na prava, ali ne i na obaveze

Uoči zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za obitelj, mlade i sport na temu "Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece" većina sudionika je u četvrtak istaknula da su sva cjepiva u Hrvatskoj suvremena, provjerena i učinkovita, te upozorila na nužnost cijepljenja djece i neznanstveni pristup antivakcinalnog pokreta

Profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i pročelnik Odjela za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu Goran Tešović izjavio je novinarima da su sva cjepiva koja su danas u hrvatskom imunizacijskom programu suvremena, provjerena, niskoreaktogena i učinkovita.

Program je kvalitetan, a mogao bi biti i širi i obuhvatiti cijepljenje protiv još nekih bolesti, ali svakako je u postojećem obliku siguran i učinkovit, što dokazuje i aktualna situacija. Uostalom, i importirana epidemija pokazala je da čak i u dijelovima zemlje gdje cijepni obuhvat nije optimalan, on je još uvijek spriječio razvoj veće epidemije, dodao je.

Tešović: U Finskoj veći cijepni obuhvat od Hrvatske iako cijepljenje nije obavezno

Tešović smatra da bi se još trebalo cijepiti protiv pneumokoka, što očekuje da će biti uvedeno već ove godine, zatim rota virusa, što većina zemalja članica EU preporučuje, te protiv vodenih kozica. Dodao je kako je obuhvat cijepljenja djece za većinu antigena u Hrvatskoj između 85 i 90 posto.

Komentirajući antivakcinalnu kampanju, rekao je kako u EU-u ima zemalja koje imaju veće cijepne obuhvate od Hrvatske, a nijedno cjepivo nije obavezno, poput Finske, u kojoj ni za jedan antigen cijepni obuhvat nije ispod 90 posto. Bitno je predočiti stvarno stanje ljudima i uvjeriti ih da su cjepiva doista provjerena, niskoreaktogena, a nuspojave banalne, kratkotrajne i prolazne.

Slučajevi u kojima neki iz nekih svojih interesa plaše ljude sa smrtonosnim nuspojavama su izimno rijetki događaji, jedan na nekoliko milijuna primijenjenih doza, a mnogi uopće nisu nuspojave. To su manipulacije, ocijenio je.

"Neki prononsirani pripadnici antivakcinalnog pokreta vole se pozivati na prava, ali ne i na obaveze, a ja na to odgovaram primjerom Australije gdje ne morate cijepiti svoje dijete, ali u tom slučaju nećete dobiti dječji doplatak, što znači da će vam mjesečna primanja biti reducirana za oko trećinu. Ne moramo ništa izmišljati, rješenja već postoje", poručio je Tešović.

Kaić: WHO bi nam mogao smanjiti kategorizaciju zbog dječje paralize

Epidemiolog Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Bernard Kaić kazao je da nije zadovoljan trenutnom procijepljenošću. "Cijepni obuhvati su u padu zadnjih sedam godina i time ne možemo biti zadovoljni. Već nam se prigovara zbog toga. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je upozorila - ako se nastavi tim putem morat će nam promijeniti kategorizaciju zemlje u smislu opasnosti od dječje paralize", kaže Kaić.

Pojasnio je kako mogućnost da nam WHO smanji kategorizaciju znači da je riječ o razini rizika za prijenos dječje paralize ako dođe do unosa izvana.

"To u praksi ne znači da će nas netko sankcionirati ili kazniti, ali daje do znanja da imamo visok rizik za cirkulaciju uzročnika bolesti. Sve dok je rizik nizak zahvaljujući visokim cijepnim obuhvatima nema opasnosti od širenja unutar našeg stanovništva, ali kad padnu cijepni obuhvati može doći do širenja čak i dječje paralize što bi bilo, ako ništa drugo, sramota", naglasio je Kaić.

Demirović: Došla sam do groznih podataka o uvozu cjepiva

Na tematsku sjednicu došla je i Alma Demirović, koja se predstavila kao liječnica koja je tu "u funkciji majke djeteta koje je oštećeno cjepivom, kako bi ukazala na sve veći broj priča roditelja koji se obraćaju sustavu, a sustav na njih ostaje nijem".

Upitana protivi li se cijepljenju djece, odgovorila je: "Nikada nisam rekla da se djeca ne trebaju cijepiti nego želim ukazati da se trebaju poboljšati uvjeti u kojima se djece cijepe kako bi se što više smanjili rizici nuspojava i kako bi se kritički pristupilo cijepljenju, a ne ovako kao po traci, i kako bi naša djeca, sa cijepljenjem ili bez njega, bila što zdravija".

"Kroz svoj slučaj došla sam do groznih podataka u vezi uvoza cjepiva, stavljanja cjepiva na tržište, ispitavanja cjepiva, odnosno, njegova sigurnosnog profila i praćenja nuspojava koje su zapravo velika rak-rana sustava jer se nuspojave masovno ne prijavljuju i nadzor nad njima ne postoji", ustvrdila je Demirović.

Jovanović: Protivljenje cjepivu je protivljenje zdravom razumu

Član Odbora za zdravstvo SDP-ov Željko Jovanović ustvrdio je da se svatko tko se protivi cjepivu, protivi zdravom razumu. Bez cijepljenja se danas ne može zamisliti kvalitetan i dug život, dodao je navodeći podatak da svi koji nisu cijepljeni protiv gripe, a završili su u teškom stanju u Klinici za infektivne bolesti nisu bili cijepljeni. "Ako to nije dovoljan dokaz, ne znam što bi još građanima trebalo objašnjavati", istaknuo je.

Sve glasnije antivakcinalne kampanje smatra potpuno besmislenim jer rade u korist vlastite štete i štete njihove djece. "Dugoročno, ako se nastave tako ponašati, vidjet će da su potpuno promašili. Uz čistu vodu, cijepljenje je najviše produžilo životni vijek u povijesti čovječanstva", poručio je.

Smatra da su motivi protivnika cijepljenja čista zabluda i nadriliječništvo, jer među zagovornicima ima i liječnika iako nema nijednog znanstvenog dokaza koji bi se suprotstavio potrebi cijepljenja.