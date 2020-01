Igre moći u pozadini neugodne epizode u Vinogradskoj: Tko su glavni akteri priče koja trese zdravstvo

Nakon što smo svjedočili igrama moći prilikom smjene ravnatelja Srebrnjaka Bore Nogala, orkestriranim preko Upravnog vijeća bolnice, ovih dana, samo s drugim predznakom, svjedočimo igrama moći u KBC-u Sestara milosrdnica. Dijana Zadravec, koju je od smjene s mjesta zamjenice ravnatelja bolnice spasio sam ministar Kujundžić, figurira kao liječnica koju štite najmoćniji HDZ-ovci. Umjesto nje, resorni je ministar smijenio predsjednika Upravnog vijeća bolnice Slavka Oreškovića. Donosimo vam pregled glavnih aktera u ovom trileru, među kojima je čak troje nesuđenih i jedan aktualni ministar

Sapunica u KBC-u Sestara milosrdnica, tj. Vinogradskoj, započela je 18. prosinca. Tada je u javnost iscurila informacija kako se pročelnica Zavoda za neuroradiologiju i zamjenica ravnatelja Dijana Zadravec verbalno i fizički sukobila sa šeficom nabave medicinskih proizvoda Mijom Primorac. Epilog tog sukoba trebao se zbiti u utorak, na sjednici Upravnog vijeća bolnice, kad se trebalo glasati o smjeni Dijane Zadravec. No, tu su se uplele više sile.

Prvo se ministar zdravstva Milan Kujundžić osobno umiješao te odgodio tu sjednicu, a potom u četvrtak smijenio predsjednika Upravnog vijeća Slavka Oreškovića. Donosimo vam pregled aktera još jedne zdravstvene sapunice nakon šokantne smjene Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Dijana Zadravec Okosnica ove priče je već medijski poprilično zastupljena Dijana Zadravec. Rođena Čakovčanka, po struci radiologinja s užom specijalizacijom iz neuroradiologije, do rujna 2016. godine bila je gotovo potpuno nepoznata široj javnosti. Uoči parlamentarnih izbora pod reflektore ju izvlači šef HDZ-a Andrej Plenković pa Zadravec figurira kao potencijalna ministrica zdravstva.

Doznaje se da se s Plenkovićem privatno poznaje, liječila je navodno i Milijana Brkića. Na izborima je postavljena na 12. mjesto na listi za prvu izbornu jedinicu, a osvojila je 284 preferencijskih glasova tj. 0,45 posto. U međuvremenu je otkriveno kako je i tada već zamjenica ravnatelja Vinogradske, radila bez licence. >>> Više o liku i djelu Dijane Zadravec pročitajte ovdje. No, što se događalo 18. prosinca i nakon toga? Na sastanku se sukobila s voditeljicom Odjela nabave medicinskih proizvoda KBC-a Mijom Primorac, koja je njena podređena. Do sukoba je navodno došlo zato što je Primorac poništila nabavu uređaja Tesla 3 za Odjel radiologije vrijednog preko 32 milijuna kuna i to iz opravdanih razloga. Pozvana je i policija te su obje protagonistice zatražile liječnički pregled. Spominjao se i prethodni mobbing, ali i pritisak na svjedoke incidenta.

Čak troje nesuđenih ministara Zanimljivo je da je čak troje protagonista ove priče bilo u jednom trenutku spominjano u ulozi potencijalnih resornih ministara. Osim Zadravec u vrijeme Plenkovića, Slavko Orešković je figurirao kao izgledan ministar u vladi Tihomira Oreškovića, a navodni protukandidat mu je bio Mario Zovak. Ministarstvo na kraju dobiva HDZ-ov Dario Nakić.

'Dok su se dvojica djelatnika ispričala zbog neizvršenja zadatka, Primorac je počela meni verbalno oponirati i pri tom izvadila mobitel kako bi sve to snimila što ja nisam htjela dopustiti. U tom smislu sam krenula uzeti njezin mobitel iz ruke kojom prilikom je ona meni zadala udarac u ruku, a ja sam ostala zatečena i u nevjerici', napisala je Zadravec u priopćenju te ustvrdila kako nije bilo nikakvog fizičkog kontakta. Nakon unutarnje istrage Radničko vijeće bolnice dalo je svoje mišljenje da bi Zadravec trebalo smijeniti. O smjeni glasa Upravno vijeće bolnice i to se trebalo dogoditi u utorak 7. siječnja. Milan Kujundžić Sjednica je malo prije početka odgođena, i to direktnom molbom resornog ministra Milana Kujundžića. On je tvrdio da nema uvjeta za održavanje sjednice Upravnog vijeća jer su dva od pet članova bila odsutna, iako Upravno vijeće odluke može donositi većinom glasova, a i članovi mogu glasati dopisno. Priznao je i da ga je Zadravec zamolila da to napravi.

Nakon odgode sjednice na kojoj je Zadravec trebala biti smijenjena, u četvrtak se na zatvorenom dijelu sjednice Vlade događa smjena. No ne Zadravec, već Slavka Oreškovića, predsjednika Upravnog vijeća Vinogradske. Kujundžić tvrdi, ta je smjena pripremljena davno prije te da nije smijenjen samo Orešković. S obzirom na to da je osnivač bolnice Republika Hrvatska, Vlada može direktno odlučivati o ovakvim pitanjima. Slavko Orešković Osim što je do jučer bio predsjednik Upravnog vijeća Vinogradske, njegova matična bolnica je KBC Zagreb. Orešković je predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj. On je na mjesto Upravnog vijeća Vinogradske imenovan u travnju 2016. u vrijeme Oreškovićeve vlade, a dolaskom Plenkovića u Banske dvore njegova je pozicija utvrđena te je ponovno imenovan krajem iste godine. Smijenjen je na zatvorenoj sjednici Vlade 9. siječnja.

'Istina je da smo se trebali sastati u 10 sati i da smo na prijedlog ministra odgodili sastanak', kazao je Orešković medijima nakon što je na prijedlog Kujundžića odgodio sjednicu na kojoj je Zadravec trebala biti smijenjena. Osim Oreškovića, u Upravnom su vijeću još četiri člana, troje je u utorak bilo prisutno, dvoje odsutno, no i ovo troje je činilo kvorum koji je mogao izglasati smjenu koju su predložili Povjerenstvo za unutarnji nadzor i Radničko vijeće. Na osnovi mišljenja ova dva interna bolnička tijela, ravnatelj KBC Sestre milosrdnice Mario Zovak mogao je samo dati prijedlog Upravnom vijeću za razrješenjem Dijane Zadravec. Mario Zovak Nakon što je Orešković smijenjen, Zovak je dao pilatovsku izjavu. 'Vladine odluke, koja je moj poslodavac, kao i Ministarstva zdravstva, ne komentiram. Na meni je da sve njihove odluke poštujem i radim u skladu s njima', rekao je Zovak. Nakon incidenta i nakon što je Povjerenstvo za unutarnji nadzor predložilo smjenu Zadravec, Zovak je progovorio o onome o čemu se šuškalo po hodnicima Vinogradske, a to je da s Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju kojem je Zadravec na čelu liječnici odlaze znatno većim intenzitetom nego je to slučaj drugdje.