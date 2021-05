Idući tjedan presuda za jurnjavu u kojoj je davne 2010. poginula dubrovačka studentica

Sutkinja Županijskog suda Koraljka Bumči najavila je za idući tjedan donošenje presude Marinu Čolaku i Daliboru Opačku kojima se sudi za prometnu nesreću u kojoj je u studenome 2010. poginula dubrovačka studentica Ivana Obad (20).

Čolak i Opačak su u srijedu na ponovljenom suđenju odbacili krivnju te su iznijeli obrane međusobno optužujući jedan drugoga za prometnu nesreću u kojoj je poginula dubrovačka studentica Ivana Obad kao suputnica u Čolakovom ferrariju.

Iznoseći obranu, Čolak je naglasio da je neposredno prije sudara vozio iza forda Hrvoja Petrovića na pristojnoj udaljenosti po desnom traku i djelomično po desnom zaustavnom traku.

''Mislim da do prometne nesreće ne bi došlo da me Opačkov nissan nije udario u zadnji desni kotač. Da je Opačak držao potreban razmak do svega ovoga ne bi došlo i prometna nesreća se ne bi dogodila. Ne mogu prihvatiti da netko tko je poput mene jedva ostao živ bude kriv za nesreću'', kazao je Čolak.