IAEA: Nema štete u izraelskom nuklearnom postrojenju

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rekla je u subotu da zna za izvješća o udaru projektila koji je pogodio grad Dimonu u Izraelu, no da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi
Agencija je rekla da regionalne vlasti nisu izvijestile o povišenim razinama radijacije nakon incidenta te da pobliže prati situaciju i da će nastojati doći do više informacija.
"IAEA nije primila nikakve naznake o mogućoj šteti na nuklearnom istraživačkom centru Negev", rekla je UN-ova agencija u izjavi objavljenoj na X-u.
"Informacije iz država u regiji ukazuju na to da nisu otkrivene abnormalne razine zračenja", dodaje se.
Izraelska vojska potvrdila je u subotu navečer da je došlo do "izravnog raketnog napada" Irana na zgradu u gradu Dimona na jugu Izraela u kojem se nalazi objekt za nuklearna istraživanja, prenosi agencija France presse.
U tom je napadu ozlijeđeno 39 osoba, među kojima dijete od desetak godina koje se nalazi u teškom stanju, izvijestile su izraelske hitne službe.
Iran je rekao da je napad odgovor na raniji udar Sjedinjenih Država i Izraela na iranski nuklearni objekt u Natanzu. Izrael niječe odgovornost za taj napad.