IAEA: Nema štete u izraelskom nuklearnom postrojenju

V. B./Hina

21.03.2026 u 22:40

Dimona
Dimona Izvor: Profimedia / Autor: Jorge NOVOMINSKY / AFP / Profimedia
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rekla je u subotu da zna za izvješća o udaru projektila koji je pogodio grad Dimonu u Izraelu, no da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi

Agencija je rekla da regionalne vlasti nisu izvijestile o povišenim razinama radijacije nakon incidenta te da pobliže prati situaciju i da će nastojati doći do više informacija.

"IAEA nije primila nikakve naznake o mogućoj šteti na nuklearnom istraživačkom centru Negev", rekla je UN-ova agencija u izjavi objavljenoj na X-u.

"Informacije iz država u regiji ukazuju na to da nisu otkrivene abnormalne razine zračenja", dodaje se.

Izraelska vojska potvrdila je u subotu navečer da je došlo do "izravnog raketnog napada" Irana na zgradu u gradu Dimona na jugu Izraela u kojem se nalazi objekt za nuklearna istraživanja, prenosi agencija France presse.

U tom je napadu ozlijeđeno 39 osoba, među kojima dijete od desetak godina koje se nalazi u teškom stanju, izvijestile su izraelske hitne službe.

Iran je rekao da je napad odgovor na raniji udar Sjedinjenih Država i Izraela na iranski nuklearni objekt u Natanzu. Izrael niječe odgovornost za taj napad.

tri tjedna rata

    Nema štete na Centru za nuklearno istraživanje Negev Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rekla je u subotu da zna za izvješća o udaru projektila koji je pogodio grad Dimonu u Izraelu, no da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi.

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<
