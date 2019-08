I s dopunskim zdravstvenim u ljekarni ostavljamo nemali novac. Istražili smo kome se isplati skuplja polica

Mnogi se građani nakon posjeta liječniku neugodno iznenade kada u ljekarni shvate da moraju nadoplatiti prepisani lijek. Nezadovoljstvo zbog neplaniranog troška raste proporcionalno plaćenom iznosu, koji predstavlja razliku između tržišne cijene lijeka i onog što ide na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Takvim situacijama svakodnevno svjedoče ljekarnici, objašnjavajući građanima da im 'obično dopunsko' ne pokriva sve lijekove i zašto lijek koji su do jučer dobivali besplatno sada ipak moraju nadoplatiti

Listama lijekova, koje se mijenjaju i po nekoliko puta godišnje, određeno je koji se od njih mogu primjenjivati na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno HZZO-a. Postoji osnovna lista na trošak HZZO-a i dopunska lista, za koju dio cijene lijeka pokriva HZZO, a ostatak osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje. Svi lijekovi s dopunske liste mogu se propisivati na recept, ali samo uz pristanak pacijenta. To znači da je liječnik dužan upozoriti pacijenta da je za lijek s dopunske liste potrebna nadoplata. Lijek s B liste pacijent može sam zatražiti od svog liječnika, no da bi dobio recept mora udovoljavati uvjetima koji su navedeni u smjernicama za propisivanje lijekova.

Kome se najviše isplati plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje preko privatnih osiguranika, a koje uključuje i lijekove s B liste? Te police u startu su skuplje od HZZO-ove police dopunskog osiguranja, koja za 70 kuna mjesečno nudi mnogo toga, ali ne i lijekove s B liste.

'Svakako da se to isplati onome koji često koristi takve lijekove, a to su oboljeli od kroničnih bolesti. Sada se na B listi nalazi dosta lijekova i dobro je ako imate osiguranje koje će vam to pokriti jer to može biti značajna svota novca. Recimo, tu su pumpice za inhalaciju, za oboljele od astme i drugih kroničnih plućnih bolesti. Na B listi je i dosta novih inzulina, kao i lijekova protiv zgrušavanja krvi koji se nadoplaćuju i po 250 kuna', kaže Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).