I Portugal objavio da priznaje Palestinu kao nezavisnu državu

V. Mo./Hina

21.09.2025 u 22:01

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ANTONIO PEDRO SANTOS
Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel u nedjelju je rekao da je njegova zemlja priznala državu Palestinu

"Priznanje države Palestine ostvarenje je temeljne, konstantne linije portugalske vanjske politike", rekao je Rangel novinarima u sjedištu portugalske misije pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Rekao je da se "Portugal zalaže za rješenje dvije države kao jedinom putu prema pravednom i trajnom miru, za hitno primirje", dodavši da Hamas "ne može imati nikakav oblik kontrole u Gazi ili izvan nje" te je pozvao na puštanje svih talaca.

Rangel je također rekao da priznanje države Palestine "ne briše humanitarnu katastrofu u Gazi". Također je osudio glad i uništenje u Gazi, te "širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali."

Portugal je priznao Palestinu nakon što su to u nedjelju učinile Velika Britanija, Kanada i Australija.

