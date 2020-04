Na Uskrs će biti pretežno suho i sunčano, uglavnom u gorju uz mogući kratkotrajni lokalni pljusak, te iznadprosječno toplo - u mnogim mjestima kao rijetko kada u ovo doba godine, mjestimice čak i rekordno, kao što je već ponegdje bilo u petak i subotu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 8 °C, a najviša dnevna između 23 i 25 °C. Danju će još malo toplije, uz temperaturu od 24 do 26 °C biti u središnjoj Hrvatskoj. Uz obilje sunca, poslijepodne ipak može biti male i umjerene naoblake.

U gorskim krajevima također će biti umjerene naoblake, osobito poslijepodne, kada se ne može isključiti mogućnost za vrlo malo kiše. Pretežno sunčano će biti na sjevernom Jadranu. Ujutro uz obalu burin, danju slab vjetar s mora. Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 3 do 6 °C, na Jadranu od 10 do 14 °C, a najviša dnevna od 20 do 25 °C