I glavni tajnik UN-a upravo je upozorio na potencijalnu nuklearnu katastrofu. Kolika je stvarna opasnost od Zaporižja za Europu?

Izvješća o granatiranju najveće europske nuklearne elektrane u Ukrajini pod ruskom okupacijom ponovno su potaknula strahove od nuklearne katastrofe. Zabrinutost potencira i međusobno optuživanje Rusije i Ukrajine za napade, s tim da obje zemlje pritom upozoravaju na opasnost za cijelu Europu. O situaciji u Zaporižju danas će raspravljati i Vijeće sigurnosti UN-a, a glavni tajnik António Guterres uoči rasprave izrazio je duboku zabrinutost incidentima koji bi, nastave li se, 'mogli izazvati katastrofu'. A što kažu stručnjaci?

Rizici od granatiranja su ograničeni jer su reaktori zaštićeni betonom debljine do 10 metara, rekao je Leon Cizelj, predsjednik Europskog nuklearnog društva. Procijenio je da će bi samo ciljana zračna bombardiranja vjerojatno probila zidove reaktora, dok bi napad na skladišta potrošenog goriva imao ograničen učinak, jer bi svaki oslobođeni radioaktivni materijal imao krajnji domet do 20 kilometara.

James Acton, suvoditelj programa nuklearne politike pri Zakladi Carnegie za međunarodni mir, složio se da granatiranje nije pravi rizik, ukazujući umjesto toga na ranjivost rashladnih sustava elektrane. 'Prava analogija ovdje je Fukushima, a ne Černobil', rekao je. Nuklearne elektrane projektirane su s višestrukim neovisnim sigurnosnim sustavima, uključujući brojne priključke na mrežu i pomoćne dizel generatore. Zaporižje također slične sustave za hlađenje, koji bi mogli biti relativno ranjivi jer moraju biti u kontaktu s vanjskim svijetom, što ih čini potencijalnim metama za napad, rekao je Acton.

Obojica su naglasila da bi čak i u najgorem slučaju - ako rashladni sustavi zakažu, što bi dovelo do taljenja reaktora - to prouzročilo ozbiljnu štetu samo na lokalnoj razini. Cizelj je procijenio radijus od 30 kilometara. 'Bit će to tragedija za lokalno stanovništvo', rekao je, čak i ako ne bi izazvalo neposredne žrtve. Istovremeno, 'za nas u Europi ... to bi bio vrlo nevažan događaj, u smislu posljedica za zdravlje ili bilo što drugo u okoliš.'